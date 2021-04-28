  • 24°C
香港時間 : 2021428日 (三) 09:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

這款內地電動車被指似足甲蟲車 福士或提告（組圖）

社會熱點 09:18 2021/04/28

分享：

長城汽車 （02333） 旗下一款「歐拉朋克貓」電動車近日在車展露面後恐惹官非，該款車被指外形似足福士（Volkswagen）已停產的甲蟲車（Beetle）。福士方面表示，已開始著手調查「歐拉朋克貓」是否有侵害到福斯外觀設計版權和專利的問題，將保留任何採取必要法律步驟的權利。

（新增組圖）

據報道，這輛「致敬」初代甲蟲車的歐拉朋克貓在設計稿露出時就已經引起不少爭議，而當外媒在2021上海車展上看到實車發表時，認為它是拿涉嫌模仿甲蟲車的設計版權，僅在車身上多加兩扇門而已。

    點擊圖片放大
    +2
  • 長城汽車旗下歐拉其他車型，此款為歐拉好貓（圖片來源：歐拉官網） 福士Beetle車系已於2019年正式停產（網上圖片）

據長城汽車官網介紹，歐拉品牌隸屬於長城汽車，是中國主流自主車企中第一個獨立的新能源汽車品牌，於 2018年8月20正式發布，目前已形成包括歐拉iQ、歐拉黑貓、歐拉白貓、歐拉好貓在內的產品矩陣。

福士：Beetle車系已於2019年停產

福士集團表示，即使Beetle車系已於2019年正式停產，但其設計版權仍屬福士集團所有，並且已開始著手調查「歐拉朋克貓」是否有侵害到福士外觀設計版權和專利的問題，將保留採取任何必要法律步驟的權利。

另一方面，福士也早於2020年就已經將「e-Beetle」這個名稱註冊為商標，這也表示甲蟲車有可能以電動車的形式重回市場。

拜登要求電動車產量趕超中國 美媒指出這難處

美商提高加拿大電動車用材料產量 抗衡中國主導

獲日企尋求代工電動車 中國或將搶佔產業發展先機？

海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

加快進軍汽車市場 華為在國內申請這2項專利
2020/11/20
加快進軍汽車市場 華為在國內申請這2項專利
內地新能源車銷量料5年後多4倍 全球最強超歐美
2020/12/15
內地新能源車銷量料5年後多4倍 全球最強超歐美
華為選定北汽等3大夥伴 推「華為inside」智慧汽車
2021/04/13
華為選定北汽等3大夥伴 推「華為inside」智慧汽車
彭博：中國禁止Tesla汽車進入軍用設施及宿舍
2021/03/20
彭博：中國禁止Tesla汽車進入軍用設施及宿舍
「樂拼」山寨樂高LEGO　主犯罕被重囚6年罰款過億
2020/09/03
「樂拼」山寨樂高LEGO　主犯罕被重囚6年罰款過億
品牌 長城汽車（02333） 專利 新能源 汽車 產品 電動車

上一篇文章

清華女生辣舞賀校慶引議 內媒網民這樣評價（有片）

下一篇文章

超級月亮掛天空！央視直播 今夜11:22最光亮（附接口）（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

螺螄粉為何「爆紅」？ 習近平考察後 內媒這樣分析（組圖）
螺螄粉為何「爆紅」？ 習近平考察後 內媒這樣分析（組圖）
趙婷過去言論招「辱華風波」 《浪跡天地》內地上畫無期
趙婷過去言論招「辱華風波」 《浪跡天地》內地上畫無期
清華女生辣舞賀校慶引議 內媒網民這樣評價（有片）
清華女生辣舞賀校慶引議 內媒網民這樣評價（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
科興與國藥疫苗獲緊急授權？世衛兩周內定奪
科興與國藥疫苗獲緊急授權？世衛兩周內定奪
趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪
趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪