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長城旗下電動車外觀被指似足甲蟲車 福士稱不排除提告（組圖）

社會熱點 15:14 2021/04/27

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長城汽車 （02333） 旗下一款「歐拉朋克貓」電動車近日在車展露面後恐惹官非，該款車被指外形似足福士（Volkswagen）已停產的甲蟲車（Beetle）。福士方面表示，已開始著手調查「歐拉朋克貓」是否有侵害到福斯外觀設計版權和專利的問題，將保留任何採取必要法律步驟的權利。

據台媒報道，這輛「致敬」初代甲蟲車的歐拉朋克貓在設計稿露出時就已經引起不少爭議，而當外媒在2021上海車展上看到實車發表時，認為它是拿涉嫌抄襲甲蟲車的設計版權，僅在車身上多加兩扇門而已。

據長城汽車官網介紹，歐拉品牌隸屬於長城汽車，是中國主流自主車企中第一個獨立的新能源汽車品牌，於 2018 年8 月 20 正式發布，目前已形成包括歐拉iQ、歐拉黑貓、歐拉白貓、歐拉好貓在內的產品矩陣。

福士集團表示，即便Beetle車系已於2019年正式停產，但其設計版權仍屬福士集團所有，並且已開始著手調查「歐拉朋克貓」是否有侵害到福士外觀設計版權和專利的問題，將保留採取任何必要法律步驟的權利。

另一方面，福士也早於2020年就已經將「e-Beetle」這個名稱註冊為商標，這也表示甲蟲車有可能以電動車的形式重回市場。

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責任編輯：尹航

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