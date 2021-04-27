▲ 任正非訓示「不做假帳」引猜測 華為謀改永不上市策略？

華為創辦人任正非曾誓言「華為永不上市」，但他最近一席內部談話中，訓示職工不能造假帳，強調「如果部份業務未來要進入資本市場，假帳會涉及法律問題」。這番話引起市場猜測，華為會否微調「永不上市」策略；事實上過去也曾有傳言，華為手機業務可能分拆獨立上市。

根據界面新聞、新浪財經報道，華為心聲社區網站近日公布一篇名為「用幹部隊伍激活的確定性，（來）應對環境與商業變化的不確定性」文章，內容記錄了任正非在3月時的一段對內談話。

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這篇談話引人注意的是，任正非特別提到，所有華為幹部都不要說假話、做假帳，凡是做假帳的幹部就辭退；因為「如果將來一部分業務慢慢走上資本市場，做假帳可能就不是紀律問題，而是涉及法律問題」。

任：部份業務如走上資本市場 假帳是法律問題

任正非這席話，引發市場關注，猜測華為的經營方針是否逐步改變，上市成為未來的選項之一。

報道指出，任正非過去曾多次表示華為並無上市意願，並稱「上市公司主要注重短期利益，要看當期的財務報表，不敢長遠投資，我們不同，我們可以對未來十年、二十年都投資」、「如果今天我們是上市公司，還能活下來嗎」。

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不過報道分析，由於受到美國制裁，芯片取得不易，加上大舉囤貨導致現金流吃緊都成為華為的挑戰，而且不同的時空背景，也可能會影響經營策略。

過去就曾多次傳出華為雲、手機等業務，可能會分拆獨立上市，雖然華為曾對外表示不會出售手機業務，但並未將是否獨立上市的話說死；此外，官方也曾表示，華為雲是否獨立運作，仍在探討當中，並未否認這個可能性。

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除了留下「上市」的懸念，這篇文章的重點之一是幹部培訓的相關問題。

文章提到，任正非對於幹部任用與拔擢提出了「優化選拔與任用機制」、「提升履行責任能力」、「深化幹部儲備，確保人才供應」等建議；並稱要用3到5年的時間加強組織的整改與整訓，「優待能者，減少不貢獻或貢獻不大的冗員」。

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責任編輯：鄧國強

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