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美宣佈放寬中國等入境限制 留美生8月可直飛美國

國情動向 16:06 2021/04/27

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美國國務院周一（26日）則發聲明稱，今年8月1日起，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美旅遊禁令」影響，可從中國直飛美國。報道指，數十萬滯留在華的赴美留學生，今年秋季有望重返美國校園。

據美國國務院周一發布的一份聲明稱，目前美當局對過去14天內，曾於中國、伊朗、巴西、南非、英國、愛爾蘭和申根區活動的人實施入境禁令，惟而今來自有關地區的學生、交流學者、記者或「尋求為關鍵基礎設施提供支持」（seeking to provide vital support for critical infrastructure）等人士，均有資格獲例外入境許可。

該聲明又指，自今年8月1日起，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美旅遊禁令」影響，可從中國直飛美國。

    點擊圖片放大

消息一出，即在內地引起迴響。內媒總結有關聲明要點如下：

  • 須於開學前30日內才能赴美
  • 僅限8月1日後開學的學生
  • 若有未過期的F1簽證，可免重新辦理新簽證
  • 若無F1簽證，需先辦理簽證

財新網報道，美國自去年1月起，對中國等部分國家實施入境限制措施。料隨著有關措施開始部分鬆綁，滯留在華的數十萬赴美留學生，有望於今年秋季學期重返美國校園。

另據內媒報道，此際美國各大院校均正積極為秋季學期校園開放作準備，意味中國赴美留學生們，終可結束於網絡會議平台Zoom上網課的日子。

報道又稱，為讓學生安全返校，美國多所大學已相繼公佈「強制接種新冠疫苗再返校」的決定。紐澤西州羅格斯大學則成為全美首所強制要求學生接種疫苗的大學。

責任編輯：黃良潤

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