超級月亮掛天空！央視直播 今夜11:22最光亮（附接口）（第三版）

「超級月亮」今晚（27日）登場，月球將於香港時間11:22分處於近地點，理論上屆時抬頭望天，月亮會比平日大、亮度也增加約15%；但天文台預測反映，香港今夜多雨有驟雨，相信能在香港觀看的機會很小。

而中央電視台等，今夜直播各地「超級月亮」靚景，港人就算看不到本地月亮，也能在網上欣賞。

（新增央視Youtube直播連結）

這一輪「超級月亮」其在昨晚（26日）已登場，但月球掠過近地點則今晚才發生，因此今晚抬頭望月，會比昨夜更大更亮。

新華網報道說，「超級月亮」指的是月亮位於近地點時剛好出現滿月。天津市天文學會副理事長、天文科普專家李梅叢說，今日（27日）出現的這次滿月，最圓時刻出現在早上11時32分，而同日晚上11時22分，月球又過近地點，這是月球距離地球全年第二近的時刻。

月亮於近地點 剛好滿月

由於月亮這一回最圓的時間，與掠過近地點的時間僅相差11小時50分鍾，因此這次滿月的月面看起來感覺會較大，視直徑達33.4角分，與最大時相差無幾。

台北市立天文館則表示，今年這次「超級月亮」今晚登場，因月球距離地球比平時近7%，不僅看起來較大，亮度更增加約15%。

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據稱，月球將在今天晚間11時22分繞行至最靠近地球「近地點」，由於與地球的距離比平常的滿月減少約7%，看起來就會比較大，亮度也因此相應增加約15%。

天文館說明，月球是以橢圓形的軌道繞行地球公轉，每次滿月時與地球的距離都不同，距離較近時從地球上看來的面積就會較大、比較亮；而超級月亮是近年來西方非天文專業的流行術語，是指發生在近地點附近的新月或滿月，但在天文學上並無嚴格定義。

「超級月亮」又被稱「粉紅月亮」

而根據香港太空館及香港天文台資料，今天（27日）早上11時32分會出現「望Full Moon」（望滿月），晚上11時22分則是「月球過近地點」（Moon at perigee），如果夜晚時天朗氣清，巿民抬頭就可以看到「超級月亮」。

今夜的「超級月亮」又被稱「粉紅月亮（Pinkmoon）」，但月亮實際上不會呈粉紅色。「粉紅月亮」名稱的由來，是因為4月是粉紅色「福祿考花」（Creeping phlox flowers）盛開的日子，所以人們便給4月滿月這個浪漫名字。

以下為其他直播「超級月亮」的接口：

【央視】https://w.yangshipin.cn/video?type=2&pid=600076402&ptag=4_1.0.5.15187_copy

【澎湃新聞】https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_12418421

【愛奇藝】https://live.iqiyi.com/s/14ynfsim0qj.html

責任編輯：鄧國強

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