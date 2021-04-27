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德國推5G新法之際  李克強周三與默克爾視像會晤

國情動向 18:27 2021/04/27

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德國推5G新法之際  李克強周三與默克爾視象會晤

中國外交部發言人汪文斌周二（27日）宣布，經中德雙方商定，中國國務院總理李克強將於4月28日與德國總理默克爾（Angela Merkel）以視訊形式共同主持第6輪中德政府磋商。

中國外交部今天在官網公布上述訊息。

中方密集與德國互動，有穩住與歐洲國家關係、應對美國圍堵的意味。但稍早前，德國通過的5G新法，被指是中德關係的利空因素。

公開資料顯示，默克爾2010年7月訪中期間，雙方同意建立政府磋商機制。之後分別於2011年6月、2012年8月、2014年10月、2016年6月，以及2018年7月，輪流在德國柏林與中國北京舉行。

習李先後與默克爾互動

默克爾4月初已與中國國家主席習近平通話。習近平當時對默克爾提出，中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，實現戰略自主；也希望雙方以建交50周年和北京冬奧會為契機，推進交流。

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新華社當時則援引默克爾表示，德方願與中方一同籌備好新一輪德中政府磋商，盡快恢復人員往來，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性等領域交流合作，希望就疫苗公平分配、相互認證等問題同中方保持溝通。

之後，習近平又搶先在美國白宮舉行氣候變遷領袖峰會前，與默克爾、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）視訊對話。

京欲聯德  應對美國圍堵

中國國務委員兼外長王毅21日也與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）視訊磋商，並提出雙方應共同抵制「脫鉤逆流」，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，也希望德國放寬對中高技術產品出口限制。

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不過，德國國會23日仍通過資訊系統安全法，為通訊設備訂下嚴格的安全標準。儘管沒有直接點名中國大廠華為，但形同為引述華為5G網絡設備和技術，增加多一種關卡。

根據法案，核心網絡設備未來除了必須通過技術審查，還得由內政部進行安全審查，採用這些設備必須符合德國、歐盟或北大西洋公約組織（NATO）安全政策的目標。新法還賦予德國政府權力，下令拆除已安裝的設備。

責任編輯：鄧國強

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