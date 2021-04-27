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王毅：不能任由單邊強權橫行 堅持抵制脅迫選邊站隊

國情動向 21:41 2021/04/27

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國務委員兼外長王毅，周二王毅主持六國外長合作應對新冠肺炎疫情視像會議，提到當前世紀疫情與百年變局相互交織，單邊主義、保護主義和霸凌行徑仍損害各國主權、安全和發展利益；若任由單邊強權繼續橫行，最先遭殃的是發展中國家和中小國家，中國將堅持抵制動輒干涉別國內政、脅迫選邊站隊的非法行徑。

正值中美大國博弈，中方多次不點名批評美國單邊主義、霸道。王毅呼籲各國要攜起手來，開創並維護更加和平穩定的發展環境，而中國將堅定站在公理正義一邊，站在歷史潮流一邊，同地區國家一道，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平暗批美：世界要公道 不要霸道（附全文）

王毅強調中美要「平視」 提三大潛在合作領域

這次會議，還有阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉外長出席。王毅表示，會議也向印度發出邀請，指中方對印度國內遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以誠摯慰問。中方願隨時根據印方需要，向印度人民提供支持和幫助。而中國有關企業在政府支持下已積極行動，第一批制氧機已運抵印度。

另外，在抗疫務實合作方面，中方願在六國合作機制框架下通過無償援助、商業採購、灌裝生產等靈活方式，推進同各國的疫苗合作。中方還願在同各方友好協商、充分吸納各國建議基礎上，設立中國南亞國家應急物資儲備庫。

「乒乓外交」50周年 王岐山：中美合作是唯一正確選擇

責任編輯：林佩怡

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