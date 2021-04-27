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國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲

國情動向 22:48 2021/04/27

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內地品牌「大象安全套」，近日起訴全球知名的英國避孕套品牌杜蕾斯（Durex）涉抄襲，已獲北京知識產權法院受理。杜蕾斯方面尚未回應。

在周一（26日）世界知識產權日，「大象安全套」官方微博宣布，已於21日對杜蕾斯及其生產供應商、總經銷商及線下經銷商提起訴訟。

稱外觀、廣告標語幾近相同

「大象安全套」指控，杜蕾斯去年11月上市的新品001安全套大小形狀、封面設計，與大象2014年獲得並沿用至今的原創「牛油盒」國家外觀設計專利極為相似。而杜蕾斯宣傳中打開方式的廣告圖，與大象使用7年的廣告標語，都幾乎一模一樣。

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該品牌稱，為杜蕾斯生產新品001的廠商，是大象2017年的早期合作廠商，雖然現已不再合作，但該廠商有大象牛油盒早期的生產機器和部分生產技術；又指稱杜蕾斯新品001「借鑒」的版本，極有可能是大象的早期產品設計方案。

「大象安全套」希望杜蕾斯立刻停止抄襲行為，並立即下架涉事產品。又強調絕不向抄襲行為低頭，勢將維權到底。如果勝訴，將把獲得的經濟賠償全額捐獻給「反剽竊基金」。

資料顯示，「大象安全套」品牌於2013年創立，所屬公司為「北京大象和他的朋友們有限公司」。

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責任編輯：林佩怡

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