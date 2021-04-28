拜登提名副國防部長：出身台灣 祖父曾任空軍高層

美國總統拜登上任百天之際，提名徐若冰（Heidi Shyu）為國防部研發暨工程部副部長。若她通過提名，將成為第二位出任國防部副部長的女性。徐若冰出身台灣，祖父徐康良曾任「中華民國」空軍副總司令。

徐若冰被稱為F-35戰機雷達之母

拜登周二公布多項人事案，包括提名徐若冰為國防部研發暨工程部副部長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。徐若冰也將繼佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部副部長的女性。

徐若冰曾任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席，也是美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士。曾獲美國國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章、空軍傑出平民服務獎。

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她在國防部任職期間，主導包括匿蹤戰機F-35雷達研發等多項美國空軍重要專案，是少數在國防領域表現傑出的女性，也被外界尊稱為F-35戰機雷達之母。

徐若冰據報家學淵源，祖父徐康良是浙江人，曾任「中華民國」空軍副總司令，並於1957年5月出任台灣軍方聯合作戰研究會副主委執行官，1963年底擔任「中華民國」總統府戰略顧問。

此外，拜登也提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表，具大使銜。盧沛寧父母在中國出生，之後在台灣生活，1950年代赴美留學後移民當地。

責任編輯：尹航

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