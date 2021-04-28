  • 25°C
香港時間 : 2021428日 (三) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登提名副國防部長：出身台灣 祖父曾任空軍高層

國情動向 10:53 2021/04/28

分享：

美國總統拜登上任百天之際，提名徐若冰（Heidi Shyu）為國防部研發暨工程部副部長。若她通過提名，將成為第二位出任國防部副部長的女性。徐若冰出身台灣，祖父徐康良曾任「中華民國」空軍副總司令。

徐若冰被稱為F-35戰機雷達之母

拜登周二公布多項人事案，包括提名徐若冰為國防部研發暨工程部副部長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。徐若冰也將繼佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部副部長的女性。

徐若冰曾任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席，也是美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士。曾獲美國國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章、空軍傑出平民服務獎。

趙婷可當「中美調解者」？ 環球時報這樣說

「乒乓外交」50周年 王岐山：中美合作是唯一正確選擇

【中美角力】王毅強調中美要「平視」 提三大潛在合作領域

她在國防部任職期間，主導包括匿蹤戰機F-35雷達研發等多項美國空軍重要專案，是少數在國防領域表現傑出的女性，也被外界尊稱為F-35戰機雷達之母。

徐若冰據報家學淵源，祖父徐康良是浙江人，曾任「中華民國」空軍副總司令，並於1957年5月出任台灣軍方聯合作戰研究會副主委執行官，1963年底擔任「中華民國」總統府戰略顧問。

此外，拜登也提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表，具大使銜。盧沛寧父母在中國出生，之後在台灣生活，1950年代赴美留學後移民當地。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

政治 國防 地緣政治 台灣 聯合國 美國 美國國防部 拜登 戰機 陸軍

下一篇文章

國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美關係】美國拉老三打老二 印太戰略回到亞太
【中美關係】美國拉老三打老二 印太戰略回到亞太
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
美軍危險行徑？衛星曝神盾艦 混入遼寧艦戰鬥群
美軍危險行徑？衛星曝神盾艦 混入遼寧艦戰鬥群
澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感
澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感
國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲
國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲
釣魚島地貌細節曝光 中國重申主權意味強烈（多圖）
釣魚島地貌細節曝光 中國重申主權意味強烈（多圖）