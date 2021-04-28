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日：遼寧艦駛向東海時 艦載直升機抵近釣魚島

國情動向 12:13 2021/04/28

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日本防衛省統合幕僚監部27日消息指，遼寧艦航母等6艘中國海軍艦艇從太平洋經沖繩本島與宮古島間海域北上，駛向東海；當中1架從遼寧艦升空的中方預警直升機則曾飛近釣魚島，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。

日本防衛省稱，周一（26日）晚發現中方6艘艦艇在宮古島以南約160公里處，向東北方行行駛。日本海上自衛隊護衛艦及P-3C巡邏機隨即出動，對有關艦艇進行了監視。

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防衛省指，中方艦艇在沖繩主島和宮古島之間經過，並已從太平洋北移東海。該6艘艦艇本月初亦曾經相同海域南下。防衛省正在東海警惕中方動向。

另外防衛省又稱，27日上午，1架預警直升機從遼寧艦上起飛，抵近至距離日方稱的「尖閣諸島．大正島」（中國叫釣魚島赤尾嶼）周邊日本領空東北方向50至100公里附近，航自戰機因而緊急升空應對。中方未進入日本領海，也未有針對自衛隊艦艇和飛機的危險行為。

早前內媒報道指，在人民海軍成立72周年前夕，遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈，在台灣周邊海域進行例行性訓練，檢驗部隊訓練成效，錘煉提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

具有關報道的畫面顯示，遼寧艦以「1+6」編隊形式航行，除航母遼寧艦外，另外幾艘軍艦包括055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦成都艦和太原艦、054A型護衛艦黃岡艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦等。

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聲明又重申美日安保條約，指出條約第五條適用釣魚島。

責任編輯：黃良潤

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