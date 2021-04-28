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中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡

經濟脈搏 11:12 2021/04/28

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中國人口老化狀況漸更浮現。外媒報道，中國即將公布的全國第七次人口普查，預計反映人口將降至14億以下，為五十年代末、六十年代初「三年困難時期」以來首次。路透社分析，中國當局必須採取有效措施，防範人口數量踏上不可逆轉的斜坡，傷及經濟發展筋骨。

報道指，國務院去年10月啟動第七次全國人口普查，結果原定於本月上旬公布，但截至目前已4月底，中國政府至今仍未公布有關數據。

報道引述去年人口普查的知情研究者稱，人口普查結果預計中國總人口降至不足14億。若消息屬實，則不但意味着印度即將超過中國成為人口最多的國家，還意味着中國面臨自五十年代末、六十年代初「困難時期」以來，首次人口下降。

值得注意是，中國國家統計局去年1月才發布，2019年中國總人口已超過14億。

三年困難時期以來  人口首降

知情人士指，當局認為最新的中國人口數字非常敏感，在對數據及其影響達成跨部門共識之前將不會公布。此前國家統計局解釋，人口普查結果之所以延後發布，是為了向公眾增加發布更多資料，準備工作相應增加。

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中國出生人口或跌破1000萬 專家籲全面開放生育

專家再提放開生育 指未來生四胎五胎或稱「英雄母親」

路透社稍早前亦報道，中國十年一度的人口普查預期將會呈現出年輕人口比例的下滑，原因在於生活成本昂貴，加上都市配偶不想要有孩子，中國可能會進一步人口緊縮。

路透社分析指，中國執政者面臨壓力，要提出獎勵生育計劃，遏止出生率下降，如果沒有有效措施，這個全世界人口最多的國家將會進入不可逆的人口下滑斜坡。

專家：開放生育政策不能「擠牙膏」

事實上，報道說，對於近來即將釋出的普查報告，外界認為中國老年人口佔比將會上升，年輕人口佔比則會下降；上一次的人口普查顯示，14歲以下人口佔比已從2000年的22.89%降至16.6%，這是一胎化政策所遺留下的結果，此一趨勢將會降低中國的勞動人口，進一步壓低生育率，因為勞動人口要負擔起照顧老年人口的壓力。

報道表示，中國官媒也預估人口將會在未來幾年持續減少，假如平均每位女性生育率降至1.5個孩子以下，學者認為中國將無法脫離生育率陷阱，難保人口紅利。

內地五年內勞動年齡人口料減3500萬 人社部研究延遲退休

拜登也被揭講大話 搞錯晒中國經濟勞動人口

廣東省人口發展研究院院長董玉整直指，國家十四五期間（2021-2025年）的每年出生人口可能會跌破1,000萬大關。

第一財經日報早前專訪董玉整時，其表示「我個人的觀點是，不要再像『擠牙膏』一樣，今年搞放開三胎，明年再搞放開四胎，這就沒必要了。就是要直接實行自主生育，越快放開越好。現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了」。

綜合各方訊息，估計的2019年人口狀況。具體數據要由官方公布。

中國人口塌陷已到來？專家籲立即全面放開生育

人行論文警告人口衰減風險 建議全面放開生育

責任編輯：鄧國強

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