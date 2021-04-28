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手機業務重挫 華為首季營收按年下滑16%

經濟脈搏 11:41 2021/04/28

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華為周三（28日）公布，今年一季度營收1500.57億元（人民幣，下同），按年大幅下降16%。華為首季淨利潤為168.5億元，按年上升27%，淨利潤率為11.2%，達近三年來新高。

在美國的芯片（晶片）禁令下，華為手機業務受到重挫。根據Strategy Analytics早前公布，今年首季度全球智能機出貨3.4億部，三星、蘋果、小米的出貨量分別增長32%、44%、80%，位列前三位，OPPO和vivo也實現不小增長。華為則跌出前五，在報告中被列入「其他」（Others）一欄，也就是說華為一季度手機出貨不足2000萬部。

另一個下滑因素是，華為在去年11月剝離了榮耀業務，因此今年一季度需要剔除所有榮耀收入。

不過，華為淨利潤卻保持上升，增速也達到近年新高。華為並未解釋淨利潤大幅上升的原因，不過，隨著芯片庫存告急，華為正積極擴展其他業務，包括雲服務、企業業務和智能汽車等，以彌補手機業務銷量受到影響造成利潤下滑。

另外，華為內部已任命歐洲消費者業務總裁戢仁貴接替汪嚴旻，出任華為全球生態發展部總裁。汪嚴旻將負責新成立的生態特別項目優化組。據了解，該特別項目優化組和汽車業務有關。在華為內部來看，主要是針對華為智選新增的汽車品類。

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華為手機首季銷量跌出全球Top 5 小米、vivo急增逾八成

責任編輯：蒯宇澄

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經濟 汽車 疫情 晶片 任正非 營收 Vivo Oppo 小米 華為

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