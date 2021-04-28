趙立堅Twitter貼浮世繪名畫改圖諷刺核廢水排放 日本抗議

中日關係因地緣政治、福島核廢水排放爭議陷入低谷。中國外交部發言人趙立堅26日在Twitter上貼出日本浮世繪名畫的改圖，強力諷刺日本政府決定將核廢水排放入海。日本外務省已向北京提出抗議，要求刪除文章。日本《共同社》指，利用日本傳統文化作為諷刺工具，或在當地引起廣泛反彈。

趙立堅轉貼的改圖來自內地微博，原畫是日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋的名作《神奈川沖浪裡》，其描繪在驚濤駭浪中勇往直前的漁船，以及為了生存與大自然搏鬥的船工們，其意在表現日本人無懼險阻、勇往直前的精神。該畫被公認為葛飾北齋最有名的作品，也是日本傳世最有名的美術作品之一。有關改圖則把白色的浪花改成人類畸形的手指和嬰兒，抵抗風浪的船員改成傾倒核廢水的工作人員，巍峨的富士山則被改成核電廠的煙囪。

▲ 趙立堅轉貼自微博的改圖

▲ 葛飾北齋的原畫

此外，在風浪裡的兩條舢舨上，各有4名衣著整齊、打著領帶的男子齊身彎腰鞠躬，據稱如同日本官員在記者會上向福島民眾致歉的畫面復刻，極度諷刺。除了轉貼改圖，趙立堅又在Twitter上用英文寫道，如果葛飾北齋今天還活著，他應該很擔心日本的核廢水問題。

An illustrator in #China re-created a famous Japanese painting The Great Wave off #Kanagawa. If Katsushika Hokusai, the original author is still alive today, he would also be very concerned about #JapanNuclearWater.

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責任編輯：陳建錫

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