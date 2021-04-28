趙立堅Twitter貼浮世繪名畫改圖諷刺核廢水排放 日本抗議（第二版）

▲ 趙立堅用改圖諷刺日本排放核廢水，遭到日本抗議

中日關係因地緣政治、福島核廢水排放爭議陷入低谷。中國外交部發言人趙立堅26日在Twitter上貼出日本浮世繪名畫的改圖，強力諷刺日本政府決定將核廢水排放入海。日本外務省已向北京提出抗議，要求刪除文章。日本《共同社》指，利用日本傳統文化作為諷刺工具，或在當地引起廣泛反彈。

趙立堅28日主持外交部記者會時回應日媒提問，稱他已在Twitter上將文章置頂，該畫作反映的是正當民意和正義呼聲，日本政府需要撤銷錯誤決定並道歉。

（新增趙立堅回應）

趙立堅轉貼的改圖來自內地微博，原畫是日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋的名作《神奈川沖浪裡》，其描繪在驚濤駭浪中勇往直前的漁船，以及為了生存與大自然搏鬥的船工們，其意在表現日本人無懼險阻、勇往直前的精神。該畫被公認為葛飾北齋最有名的作品，也是日本傳世最有名的美術作品之一。有關改圖則把白色的浪花改成人類畸形的手指和嬰兒，抵抗風浪的船員改成傾倒核廢水的工作人員，巍峨的富士山則被改成核電廠的煙囪。

▲ 趙立堅轉貼自微博的改圖

▲ 葛飾北齋的原畫

此外，在風浪裡的兩條舢舨上，各有4名衣著整齊、打著領帶的男子齊身彎腰鞠躬，據稱如同日本官員在記者會上向福島民眾致歉的畫面復刻，極度諷刺。除了轉貼改圖，趙立堅又在Twitter上用英文寫道，如果葛飾北齋今天還活著，他應該很擔心日本的核廢水問題。

An illustrator in #China re-created a famous Japanese painting The Great Wave off #Kanagawa. If Katsushika Hokusai, the original author is still alive today, he would also be very concerned about #JapanNuclearWater.

在28日的外交部記者會上，有日本記者問趙立堅是否會刪除有關文章。趙表示，該圖片首先說明了葛飾北齋的畫作在中國有一定知名度，中國民眾對日本文化是相當了解的。作品反映出中國民眾對日本單方面決定以排海方式處理福島核污染水的不滿。不止中國，日方行徑已經引發多國政府和經濟的強烈反對。

他反問記者：「日方錯誤決定在先，我們抗議在後，日方做了壞事，還不讓別人說嗎？全世界抗議不是一天兩天了，日方一些官員一直裝聾作啞，為甚麼對一幅插畫作品氣急敗壞？...至於你提到的我是否會刪帖並道歉，可能你已經注意到，我已經把推特置頂了。」

【日本核廢水】大數據：僅2%美國人撐廢水入海 與官方立場迥異（第二版）

趙立堅：核廢水排放不是日本家務 日方別再裝聾作啞

【日本核廢水】中國專家：與核廠一般排放有本質區別

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁