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美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業

國情動向 12:39 2021/04/28

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中美南海博弈持續，長期追蹤船艦的Twitter賬號OSINT-1曝光最新衛星圖片，顯示美國海軍一艘伯克級（Arleigh Burke class ）神盾驅逐艦早前「混入」解放軍海軍遼寧艦航母編隊，疑似近距離追蹤。中方媒體批評，此舉並不專業。

人民日報社旗下《環球時報》引述軍事專家分析稱，如今只有一張不知道真假的衛星照片，台灣媒體便惡意炒作；但他同時表示，假如美艦真如報導的那樣「強行插入中國航母編隊中」，則屬於違規進行的危險動作。

這名專家指稱，「這種不專業的行為可能引發海空意外事件」。

「可能引發海空意外」

根據衛星圖，解放軍遼寧艦航母編隊當時出現在台灣東部的菲律賓海水域，並朝宮古海峽方向航行，同時一艘美軍驅逐艦從左側位置「混入」遼寧艦航母編隊，一直緊跟遼寧艦後方。

美軍危險行徑？衛星曝神盾艦  混入遼寧艦戰鬥群

日：遼寧艦駛向東海時 艦載直升機抵近釣魚島

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《環球時報》稱，即使現場情況真如衛星圖片所顯示，美軍驅逐艦也只是越過遼寧艦航母編隊最後方的補給艦，但其前進航線已被三艘解放軍護航艦艇組成的「阻攔線」擋住，美軍驅逐艦根本不可能進一步靠近。

《環球時報》又在官方微信公眾號中亦發文稱，當時的態勢可能是一艘解放軍055型導彈驅逐艦在遼寧艦航母編隊正前方引領，美軍驅逐艦正前方是一艘解放軍054A型導彈護衛艦。

中方專家質疑照片真偽

文章指，「美艦的前進航線已經被這艘中國護衛艦切斷——054A艦一馬當先將其與遼寧艦隔開，並令其無法靠近中國航母。同時，在美艦側前方，幾乎與054A艦平行的位置，還有兩艘中國052D型導彈驅逐艦，這三艘中國戰艦已經形成一條清晰的『攔截線』，打斷了美艦的『衝擊』企圖」。

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內地軍事雜誌《艦載武器》執行主編石宏向《環球時報》說，只靠一張真假未知的衛星照片，其中中美艦艇的型號識別是否準確都無法確定，就此論事如同盲人摸象。

但他強調說，如果衛星照片顯示的信息屬實，那麼就是美國海軍艦艇違規進行了危險動作。

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遼寧艦巡「台灣周邊」　解放軍退將：或是解放台灣全程演練

責任編輯：鄧國強

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