美謀施離間計？布林肯叫非洲「睜大眼睛」看中國

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間周二（27日）與尼日利亞和肯雅領袖會談時，聲稱美國將對非洲做出更大承諾，並叫非洲提防中國愈來愈深入的觸角。而非洲，過去一直被視為中國地緣政治策略的支點之一。

法新社報道，新冠肺炎疫情限制影響，布林肯展開所謂的「虛擬出訪」行程，與尼日利亞及肯雅領袖舉行線上會談，並「參觀」美國資助的行動醫院與再生能源計劃。

布林肯在回答曾赴美留學的非洲年輕人提問時說，他希望非洲國家無論在處理與哪國的雙邊關係時，都能「睜大眼睛」。

And my hope is that African countries and African communities just approach those relationships with your eyes wide open.

布林肯說，「我們不是要任何人在美國或中國之間選邊站，而是鼓勵大家提出尖銳的問題、挖掘表面底下的真相、要求保持透明，並為你們與你們國家最佳利益做出明智選擇」。

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美國與中國間的競爭關係愈來愈激烈。中國加強投資非洲，聚焦自然資源，且沒有任何西方的先進民主價值。

布林肯擔憂有些國家在接受中國貸款後，會背上難以承擔的債務。他舉例說，贊比亞去年就出現債務違約。

指中國貸款 會讓非洲無能力償還

布林肯問，「你們應該仔細觀察，當其他國家帶來大型基礎建設計劃時，是帶著自己的工人進來，還是把工作機會留給他們投資國家的民眾」？

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針對美國這方面，他說，「我們相信非洲。我們相信非凡潛力。你們的成功就是我們的成功。我們想要投資非洲，但是用正確的方式」。

美國總統拜登即便沒有對非洲提出具體倡議，但已展現初步興趣；相較之下，前一任的特朗普不僅是數十年來首位沒有在任內訪問非洲的美國總統，還用「鳥不生蛋」一詞來形容以黑人為主的非洲各國。

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責任編輯：鄧國強

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