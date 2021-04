美謀施離間計？布林肯叫非洲「睜大眼睛」看中國（第二版）

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)當地時間周二(27日)與尼日利亞和肯雅領袖會談時,聲稱美國將對非洲做出更大承諾,並叫非洲提防中國愈來愈深入的觸角。而非洲,過去一直被視為中國地緣政治策略的支點之一。

法新社報道,新冠肺炎疫情限制影響,布林肯展開所謂的「虛擬出訪」行程,與尼日利亞及肯雅領袖舉行線上會談,並「參觀」美國資助的行動醫院與再生能源計劃。

布林肯在回答曾赴美留學的非洲年輕人提問時說,他希望非洲國家無論在處理與哪國的雙邊關係時,都能「睜大眼睛」。

And my hope is that African countries and African communities just approach those relationships with your eyes wide open.