加拿大中國留學生地鐵站遇刺 據報有人攔撓施援者（組圖，有片）

加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）一名中國留學生上周六（24日）於地鐵站內遭陌生男子襲擊；據報該留學生遇襲後有人欲施以援手，卻被其他人阻撓。中國駐當地領事館周一（26日）已發表聲明，提醒公民重視人身安全。

加拿大《環球新聞》（GlobalNews）周一報道，當地時間上周六（24日），阿爾伯塔大學一中國留學生於地鐵站內，遭持刀陌生男子襲擊。據悉，該同學表示案發時，現場有多人目擊，惟無人報警；期間亦曾有人欲施以援手，卻被其他人阻撓，並稱「這是他（中國留學生）自己的問題」。

報道援引當地警方消息指，該留學生是乘坐地鐵於大學站下車後，遭一名男子跟踪及口頭騷擾；留學生隨後遭男子襲擊並被刺傷手臂，施襲者其後逃去。

而警員接報10分鐘後抵達現場，發現該名受害者；其後段時間內於大學附近拘捕施襲者。該名疑犯名為David Durocher，現年30歲，目前已被控嚴重傷害罪及2項管有武器罪。

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而該名留學生於受訪時稱，陌生男子拳擊其臉部，又持刀刺傷他。其後他欲回到列車上，但一群人攔住了其他試圖施以援手的乘客，又不讓其上車。

留學生稱：

這些旁觀者們也傷害了我，因為這讓我不再信任社區。

惟該學生亦稱，不認為襲擊原因與種族有關。

時間發生後，中國駐加拿大卡爾加里總領事館於當地時間周一發表聲明，提醒中國公民重視人身安全。

事件在內地成為「熱搜」。有網民感慨中國留學生在外國的遭遇：

想想國內的外國人待遇，敬祖宗似的了，對比之下，令人心寒。 學成回來吧，走哪兒都是自己國家好。​

不過亦有網民表示：

人之常情罷了，大部分人看到持械歹徒在襲擊他人的時候都會趕緊逃開吧，頂多報個警，和哪個國家一點關係沒有 。

責任編輯：黃良潤

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