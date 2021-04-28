中國6G專利申請量世界第一 佔全球1/3超歐美日韓

▲ 國家知識產權局指，中國在6G技術的專利申請量全球第一。資料圖片

國家知識產權局發表報告指，全球在6G （ 第6代流動通訊技術 ）領域的專利申請量已超過3.8萬項，中國的貢獻逾三分一，達到1.3萬多項，位居全球首位。其中又提到，美國正試圖削減中國在5G方面的影響力，並在 6G專利部署上取得 優勢，而擁有核心專利將是避免脫鉤的關鍵。

當局近日召開「6G通信產業知識產權研究成果宣講發布會」，並發表《6G通信技術專利發展狀況報告》。 報告指，全球正在爭先搶佔6G技術高地，特別是2011年之後，相關專利年申請量大幅增加，增速明顯提高。從各主要國家和地區的申請趨勢來看，美國、歐洲、日本的專利申請保持平穩，趨勢相對較為平緩，而中國從2009年之後，申請量開始迅速增加，明顯超過美國、歐洲、日本和韓國等國家和地區，在全球的貢獻率最大，佔比35%。

高等院校及 研機構是 中國 6G創新的主力，專利申請量排名前10名的機構，中國電子科技大學位列第8。至於前3名，依次為日本NEC公司、韓國大宇通信公司，以及日本三菱電子公司。報告提出多項建議，包括加強自主知識產權創造和、關注國外先發優勢技術、推進知識產權領域國際合作等。

▲ 報告指，美國正試圖削弱中國在5G方面的影響力

報告還提到，美國當前正加強多邊合作，試圖令全球認可使用中國通訊技術存在風險，並使部分國家禁用中國技術。美國將繼續採取上述措施，包括加強與歐洲、日本的合作，指定限制供應鏈風險和技術轉讓的政策，減少讓先進技術流入中國。美國還正與盟友共同制定6G方面的標準，並在標準形成前部署高價值專利，掌握標準必要專利在產業運營中的優勢。報告指，擁有核心專利是形成產業融合、避免脫鉤的關鍵。

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責任編輯：陳建錫

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