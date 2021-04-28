  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (三) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登上台100天  官員自讚聯合盟友應付中國「初見效」（第二版）

國情動向 15:11 2021/04/28

分享：

拜登上台100天  官員自讚聯合盟友應付中國「初見效」

美國總統拜登上台執政這個星期滿100天。行政當局高級官員說，拜登政府在頭100天裏聯合盟友共同應對中國的挑戰，並取得初步成果。

（新增組圖）

新總統上任100天，是傳統美國政治文化中一件大事。

1月20日宣誓就任美國第46任總統的拜登計劃當地時間星期三（28日）晚上到國會發表演說，向美國社會宣講新政府頭100天來面對的挑戰和取得的成就，並展望未來的施政方案，希望獲得美國國民、以及他們在國會的代表們的支持。

政府高級官員星期二召集記者會，專門就拜登政府頭100天在國家安全和外交政策領域的成就提前向媒體作出簡報。

美國漸修復與歐洲關係

一名不願公開姓名的資深官員在記者會上說，面對中國，拜登政府採取了與前特朗普政府迥然不同的做法，努力與美國的盟友和夥伴合作，共同應對中國的威脅和挑戰。

美謀施離間計？布林肯叫非洲「睜大眼睛」看中國

美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這位官員舉例說，「我們舉行了首次（美日澳印）四方領導人峰會，接待了日本首相菅義偉、進行了（新政府的）首次面對面雙邊領導人會談。我們終止了前政府從德國撤出美軍的做法。我們還緩解了與歐洲的貿易緊張氣氛」。

拜登政府這位資深官員說，上任政府疏遠了美國的盟友，將他們推向了美國的競爭者，稱歐盟去年與中國簽訂投資協議就是一個例證。這名官員說，在拜登政府上任後不久，美國的歐洲夥伴國在中國問題上採取的一些步驟證明，聯合盟友共同應對中國的策略已經帶來 了初步成效。

拜登提名副國防部長：出身台灣 祖父曾任空軍高層

德國推5G新法之際  李克強周三與默克爾視像會晤

上個月，美國、歐盟、英國和加拿大協調行動，同時宣布就新疆人權問題對中國官員實施制裁。此前，美國和多個盟國還協調行動就香港、南海、貿易補貼等議題向中方表達立場。

白宮多次表示，拜登政府仍然在評估和制定美國對中國的整體政策。與此同時，觀察人士們注意到，拜登政府迄今爲止保留了前特朗普政府在關稅、知識產權、香港和台灣等問題上的多項對華政策。

「奪島神器」服役  海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）

趙婷可當「中美調解者」？ 環球時報這樣說

美國總統拜登上台執政這個星期滿100天。行政當局高級官員說，拜登政府在頭100天裏聯合盟友共同應對中國的挑戰，並取得初步成果。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

美謀施離間計？布林肯叫非洲「睜大眼睛」看中國（第二版）
今日
美謀施離間計？布林肯叫非洲「睜大眼睛」看中國（第二版）
美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業
今日
美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業
中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
今日
中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
拜登提名副國防部長：出身台灣 祖父曾任空軍高層
今日
拜登提名副國防部長：出身台灣 祖父曾任空軍高層
國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲
今日
國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲
政治 地緣政治 知識產權 外交 人權 制裁 拜登 美軍 歐洲 歐盟

下一篇文章

國家知識產權局：中國6G專利申請佔全球1/3 超歐美日韓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登提名副國防部長：出身台灣 祖父曾任空軍高層
拜登提名副國防部長：出身台灣 祖父曾任空軍高層
釣魚島地貌細節曝光 中國重申主權意味強烈（多圖）
釣魚島地貌細節曝光 中國重申主權意味強烈（多圖）
國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲
國產品牌大象安全套 起訴杜蕾斯涉抄襲
美軍危險行徑？衛星曝神盾艦 混入遼寧艦戰鬥群
美軍危險行徑？衛星曝神盾艦 混入遼寧艦戰鬥群
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
「奪島神器」服役 海南艦曬「海上攤煎餅」絕技（有片）
澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感
澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感