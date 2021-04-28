拜登上台100天  官員自讚聯合盟友應付中國「初見效」（第二版）

▲ 拜登上台100天 官員自讚聯合盟友應付中國「初見效」

美國總統拜登上台執政這個星期滿100天。行政當局高級官員說，拜登政府在頭100天裏聯合盟友共同應對中國的挑戰，並取得初步成果。

（新增組圖）

新總統上任100天，是傳統美國政治文化中一件大事。

1月20日宣誓就任美國第46任總統的拜登計劃當地時間星期三（28日）晚上到國會發表演說，向美國社會宣講新政府頭100天來面對的挑戰和取得的成就，並展望未來的施政方案，希望獲得美國國民、以及他們在國會的代表們的支持。

政府高級官員星期二召集記者會，專門就拜登政府頭100天在國家安全和外交政策領域的成就提前向媒體作出簡報。

美國漸修復與歐洲關係

一名不願公開姓名的資深官員在記者會上說，面對中國，拜登政府採取了與前特朗普政府迥然不同的做法，努力與美國的盟友和夥伴合作，共同應對中國的威脅和挑戰。

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這位官員舉例說，「我們舉行了首次（美日澳印）四方領導人峰會，接待了日本首相菅義偉、進行了（新政府的）首次面對面雙邊領導人會談。我們終止了前政府從德國撤出美軍的做法。我們還緩解了與歐洲的貿易緊張氣氛」。

拜登政府這位資深官員說，上任政府疏遠了美國的盟友，將他們推向了美國的競爭者，稱歐盟去年與中國簽訂投資協議就是一個例證。這名官員說，在拜登政府上任後不久，美國的歐洲夥伴國在中國問題上採取的一些步驟證明，聯合盟友共同應對中國的策略已經帶來 了初步成效。

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上個月，美國、歐盟、英國和加拿大協調行動，同時宣布就新疆人權問題對中國官員實施制裁。此前，美國和多個盟國還協調行動就香港、南海、貿易補貼等議題向中方表達立場。

白宮多次表示，拜登政府仍然在評估和制定美國對中國的整體政策。與此同時，觀察人士們注意到，拜登政府迄今爲止保留了前特朗普政府在關稅、知識產權、香港和台灣等問題上的多項對華政策。

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▲ 美國總統拜登上台執政這個星期滿100天。行政當局高級官員說，拜登政府在頭100天裏聯合盟友共同應對中國的挑戰，並取得初步成果。

責任編輯：鄧國強

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