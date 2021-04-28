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台積電南京擴產  大陸科技KOL急呼：這扼殺本土芯片

經濟脈搏 15:53 2021/04/28

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台積電南京擴產  大陸科技KOL急呼：這扼殺本土芯片

台灣龍頭芯片（又稱晶片）代工商台積電日前召開臨時董事會，決定核准資本支出 28.87億美元、折合約224億港元，在南京廠擴產28納米的成熟製程產能，以應對全球芯片荒。號稱內地通信業專家及科技產業分析師的項立剛，隨即撰文強烈反對這項計劃，指「支持台積電南京擴產將會是雞飛蛋打」，並要官方禁止台積電南京擴產的計劃。

被視為內地科技產業意見領袖KOL（Key Opinion Leader）的項立剛，於新浪財經網撰文，提出反對台積電南京厰擴產的5點原因。

項立剛提五點  力陳台積電南京擴產之弊

其一，是為了維持在芯片製造領域的優勢地位，台積電正在推動14納米以下製程的高階芯片控制策略。配合美國對中國大陸制裁，台積電不幫中國代工14納米以下先進製程芯片，並積極把先進製程芯片工廠移到美國，這將使得中國企業無法得到先進制程芯片的供應。

其二，台積電在南京擴產，台積電可成功避免台灣缺水、缺電問題，又避免美國建廠的高成本、低效率，讓中國大陸芯片企業無法與之競爭。

台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」

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第三，是台積電南京擴產，計劃2023年完成。此時正好是中國大陸芯片製造企業大規模完成建設，開始針對市場投產的時間。因這些中國企業需要市場支援，從28納米以上製程芯片訂單形成生產規模，進一步獲得收入，最後才能發展起來，未來才有機會向14納米製程，甚至更先進的製程發展。一旦28納米製程以上芯片生產都被台積電壟斷，這些企業獲得不了訂單，就失去生存機會，很可能讓這些中國企業無法經營，最後中國大陸整個芯片製造產業將無以為繼。

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其四，是支持台積電南京擴產將會是「雞飛蛋打」。項立剛分析，支持台積電在南京擴產，除了中國大陸相關芯片製造廠將無法得到芯片製造的技術，中國企業還是得不到先進製程的芯片，依然會被「卡脖子」。得到中國資源後，台積電將用低價把中國芯片製造企業都打垮。項立剛強調，台積電利用中國水電和低成本人力，生產低成本芯片，會整垮中國芯片產業，把整個中國芯片製造都扼殺在搖籃裡。

用大陸資源助台積電發展 卻得不到好處

其五，項立剛強調，地方政府的利益必須要服從國家戰略。因為，台積電南京擴產一定程度會對南京地方經濟有正面影響，使地方政府獲得稅收。但這對中國大陸的芯片產業來說一定是打擊。

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項立剛要求南京政府不要批准台積電在南京的擴厰，也不在土地、供電、供水等方面給予優惠和支持。此外，他還建議中央要審查台積電的市場壟斷。

台積電是在本月22日舉行臨時董事會，通過斥資28.87億美元、折合224億港元擴充南京廠產能，規劃新增每年4萬片的產能，但聚焦28納米製程，以車用等芯片為主，以免觸及中美科技戰的爭議區域。

外傳台積電因台灣易缺水缺電，要移動產能至南京廠。分析指，台積電南京廠擴建案，體現台積電會區域平衡布局，除赴美國設廠外，大陸廠也計劃擴建，並決定捨棄製程推進至7納米的計劃，轉進中美貿易戰中較不敏感的28納米製程。

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責任編輯：鄧國強

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