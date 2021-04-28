聯合國列4原因 料中國全球出口主導地位將觸頂

中國經濟最早於疫情中復甦，今年首季美元計出口按年增49%。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)指，中國在全球出口中所佔的比重已上升至近15%，但中國更加依賴國內需求、勞動力成本上升都因素，令中國的主導地位將觸及天花板。

報告指中國更依賴國內需求

UNCTAD的數據顯示，2020年，中國在全球貨物出口總額中所佔的比重最高，為14.7%，而2019年為13.2%。美國以8.1%位居第二，德國以7.8%位居第三。今年初的數據顯示這一增長趨勢仍在繼續。

「總體而言，在不久的將來，中國可能仍將是全球最大出口國，」UNCTAD的評論稱，「然而，中國出口在全球經濟中的主導地位可能正接近觸頂。」

報告給出了幾個原因，包括：

中國越來越依賴國內需求，而非海外需求

不斷上升的勞動力成本

自動化程度提高可能刺激更多製造業「回流」到發達國家

地緣政治緊張局勢和缺乏解決社會和環境問題的全球行動可能導致去全球化進程，這將對中國等主要出口國產生高於平均水平的影響

稍早前，中國海關總署表示，今年中國外貿運行保持恢復性增長態勢，積極因素繼續增多，但全球疫情未平，世界經濟形勢依然複雜嚴峻，外貿穩定增長仍然任重道遠。

全球恢復需時 中國出口能否一枝獨秀要看第二季

中國首季美元計出口按年增49% 京指穩外貿增長任重道遠

還有分析師指出，隨著疫苗普及，海外生產將逐漸恢復，加上基數效應消除，未來中國出口增長將逐漸回落，年底甚至或按年收縮，但在價格影響下，進口增長或將維持高位，高貨物貿易順差局面或面臨終結。

責任編輯：尹航

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