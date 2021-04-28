聯合國列4原因 料中國全球出口主導地位將觸頂

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台積電南京擴產 大陸科技KOL急呼：這扼殺本土芯片
中國經濟最早於疫情中復甦，今年首季美元計出口按年增49%。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)指，中國在全球出口中所佔的比重已上升至近15%，但中國更加依賴國內需求、勞動力成本上升都因素，令中國的主導地位將觸及天花板。
報告指中國更依賴國內需求
UNCTAD的數據顯示，2020年，中國在全球貨物出口總額中所佔的比重最高，為14.7%，而2019年為13.2%。美國以8.1%位居第二，德國以7.8%位居第三。今年初的數據顯示這一增長趨勢仍在繼續。
「總體而言，在不久的將來，中國可能仍將是全球最大出口國，」UNCTAD的評論稱，「然而，中國出口在全球經濟中的主導地位可能正接近觸頂。」
報告給出了幾個原因，包括：
稍早前，中國海關總署表示，今年中國外貿運行保持恢復性增長態勢，積極因素繼續增多，但全球疫情未平，世界經濟形勢依然複雜嚴峻，外貿穩定增長仍然任重道遠。
還有分析師指出，隨著疫苗普及，海外生產將逐漸恢復，加上基數效應消除，未來中國出口增長將逐漸回落，年底甚至或按年收縮，但在價格影響下，進口增長或將維持高位，高貨物貿易順差局面或面臨終結。
責任編輯：尹航