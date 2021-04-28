  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (三) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地「無印良品」再告日本「無印良品」 指「搶註」一詞損商譽

社會熱點 17:27 2021/04/28

分享：

正版、翻版無印之間再興訟戰。北京無印良品周日（25日）就日本無印良品早前於一份聲明中使用「搶註」一詞，涉對其商譽造成損害，再將日本無印良品告上法庭。

綜合內媒報道，北京無印良品母公司北京棉田紡織品有限公司，周日就日本無印良品於在此前公開聲明中，使用「搶註」，對其商譽造成損害，故以商業詆毀為由再將日本無印良品告上法庭。有關案件於北京市朝陽區人民法院進行在線公開審理。

無印良品宣佈續用新疆棉花：實地視察無不妥

這款內地電動車被指似足甲蟲車 福士或提告（組圖）

報道指，上述案件為雙方此前就商標權糾紛一案的延續。據該案終審裁決書，有關「無印良品」商標的使用，對原告方北京棉田公司及其註冊的「無印良品」商標構成侵權，因而法庭判處日本無印良品敗訴；該公司及其北京、上海相關公司需停止侵犯行為，並發表聲明以消除侵權影響。

惟日本無印良品於後續聲明中，使用了「搶註」一詞；原告方京棉田公司則認為，「搶註」一詞損害其商譽。

北京無印：日本無印「搶註」一詞損害其商譽

報道又指，被告方於開庭當日辯稱，「搶注」一詞於商標法上的「不正當手段搶先註冊」中，不代表負面評價，而是客觀陳述；另即使聲明有不當之處，早前公開刊登的判決全文亦已消除負面影響。

報道亦引述有關法院的審判員表示，是否構成商業詆毀最主要視乎反不正當競爭法對商業詆毀的界定。

目前日本無印良品MUJI中國總部尚未就事件作回應。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

無印良品遭內地山寨竟敗訴 紡織品只能印「MUJI」
2018/11/01
無印良品遭內地山寨竟敗訴 紡織品只能印「MUJI」
中國山寨「無印良品」終極勝訴 正版MUJI要賠款道歉
2019/12/12
中國山寨「無印良品」終極勝訴 正版MUJI要賠款道歉
經濟 國家知識產權局 知識產權 無印良品 香港經濟日報 日本 北京 上海 中國

下一篇文章

廣西漢持刀闖幼稚園釀慘案 至少16童受傷（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

這款內地電動車被指似足甲蟲車 福士或提告（組圖）
這款內地電動車被指似足甲蟲車 福士或提告（組圖）
超級月亮掛天空！央視直播 今夜11:22最光亮（附接口）（第三版）
超級月亮掛天空！央視直播 今夜11:22最光亮（附接口）（第三版）
趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪
趙婷說自己野蠻地成長 否認父親是億萬富豪
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
【UFC 261】張偉麗被美國「暴徒玫瑰」一分鐘KO 林書豪抱不平（有片）
螺螄粉為何「爆紅」？ 習近平考察後 內媒這樣分析（組圖）
螺螄粉為何「爆紅」？ 習近平考察後 內媒這樣分析（組圖）
清華女生辣舞賀校慶引議 內媒網民這樣評價（有片）
清華女生辣舞賀校慶引議 內媒網民這樣評價（有片）