  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (三) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣壟斷高級芯片生產 取代她要花3年2.7萬億港元

經濟脈搏 18:30 2021/04/28

分享：

台灣壟斷高級芯片生產 取代她要花3年和2.7萬億港元

美國半導體工業協會（SIA）與波士頓諮詢公司（BCG）4 月初合作發布研究報告，指出目前全球半導體供應鏈基於區域專業化，過去30年進步不少、生產力持續增加、成本降低，但新供應鏈漏洞已出現，而且過重依靠東亞產能。其中如要替代台灣高級芯片產能，代價高昂。

科技公司Qorvo執行長兼SIA董事會主席Bob Bruggeworth 認為，半導體對美國經濟、國家安全和關鍵基礎建設相當重要，絕對不可少；政府若支持、投資國內半導體製造和研究，有助於解決供應鏈的脆弱性，同時確保必要芯片在自己的國家中生產。

台灣倘因天災衝突斷供芯片  全球年損4900億美元

芯戰超昂貴！中方想擁「台積電級」技術  或要5年投萬億

根據該研究報告，假設每個本地供應鏈完全自給自足作為替代方案，需要至少1萬億美元、折合7.76萬億港元的增量前期投資，導致半導體價格將上漲 35%~65%，最終導致消費者電子產品的成本提高。

如依賴一地生產  國際衝突或令芯片供應中斷

該報告還指出，區域專業化使得全球半導體供應鏈產生漏洞，其中一個地區佔全球市場65%以上，都有潛在危機，恐因自然災害、基礎建設關閉或國際衝突而中斷芯片供應。例如，中國和東亞佔全球半導體製造約75%，這些地區極易受到高頻繁地震活動和地緣政治緊張局勢影響。

此外，10納米以下的先進芯片製造技術目前掌握在台灣（92%）和南韓（8%）手中，以極端假設來看，若台灣代工廠完全中斷一年，恐使全球電子供應鏈停擺；若要永久避開這種危機，代價是至少花3年時間和3,500億美元、逾2.7萬億港元投資，才能在世界各地建設足夠產能取代台灣代工廠。

台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」

台積電南京擴產  大陸科技分析師急籲：這扼殺本土芯片

報告建議，美國政府應制定市場導向的刺激計劃，擴大美國的半導體製造能力及關鍵材料的供應，好比國防、航空等所需的高級芯片。

美國半導體產業協會執行長 John Neuffer 表示，全球芯片荒明顯提醒出供應鏈中斷的風險，以及美國政府需要迅速採取行動，投資國內芯片製造和研究領域。

台南「烏龍停電」加劇芯片荒？台積電或損2.7億元

台積電變得太強壯  美國終於感到焦慮？

10納米以下的先進芯片製造技術目前掌握在台灣（92%）和南韓（8%）手中。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

台積電南京擴產 大陸科技分析師急籲：這扼殺本土芯片
今日
台積電南京擴產 大陸科技分析師急籲：這扼殺本土芯片
台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」
2021/04/23
台積電224億南京擴廠 聚焦28納米免觸中美「雷區」
台積電傳用大陸廠房「解渴」 2萬芯片遷南京生產
2021/04/23
台積電傳用大陸廠房「解渴」 2萬芯片遷南京生產
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
2021/04/22
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
台積電經理無「過冷河」跳槽大陸 判賠約合70萬港元
2021/04/21
台積電經理無「過冷河」跳槽大陸 判賠約合70萬港元
硬件 創新科技及應用 科技戰 國防 地緣政治 政治 科技硬件 壟斷 經濟 東亞

下一篇文章

聯合國列4原因 料中國全球出口主導地位將觸頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為夥賽力斯賣車 兩日訂單突破3000輛
華為夥賽力斯賣車 兩日訂單突破3000輛
中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
任正非訓示「不做假帳」引猜測 華為謀改永不上市策略？
任正非訓示「不做假帳」引猜測 華為謀改永不上市策略？
【大灣區】深中通道爭2024通車 央視：深圳咖啡熱着送中山（有片，多圖）（第二版）
【大灣區】深中通道爭2024通車 央視：深圳咖啡熱着送中山（有片，多圖）（第二版）
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？
【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？