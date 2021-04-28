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環時評拜登執政百天 料今後中美政治衝突「高潮迭起」

國情動向 21:28 2021/04/28

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美國總統拜登迎來執政100天，中國《環球時報》周三（28日）發表社評，指拜登延續前任對華政策是主調，目前製遏制中國戰略態勢沒有緩解，但多了一些顧忌，預料今後中美很可能不斷摩擦，科技脫鉤會加碼，一般經濟合作會維持；政治衝突會高潮迭起，但與經濟之間的界限或逐漸被摸索出來。

社評指出，過去100天中美戰略博弈沒有減少，但同時拜登改變了特朗普對華的狂躁做法，形成美方比較清晰的邏輯性和可預期性，中美關係出現有規律的冰冷。

中美科技脫鉤將加碼

社評提到，在經濟領域，拜登政府雖只增加制裁中國七間超級電腦機構公司，但具有風向標意義，可以看成是拜登政府在科技脫鉤方面不會改弦更張的宣示。中美科技脫鉤的趨勢未來只會強化，不能有任何幻想。

同時，拜登政府把對華政治戰打向新高潮，拉攏和動員盟友加入對華政治施壓，且取得進展。「它公然對中國新疆治理進行『種族滅絕』的惡毒定性，在西方帶了壞頭」。

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但社評認為，與特朗普政府衝動蠻幹相比，拜登政府明顯多了些顧忌。他們主張對華競爭合作及對抗並舉，更強調美國自身的實力建設，迄今未形成較完整對華戰略，但用加強擴大美國實力來增加對華戰略籌碼的思路，已經露出端倪。「他們似乎希望穩定一下中美競爭的格局，少開闢中美實質性對抗的新戰線，用一段時間理順美國內部關係，補充積蓄能夠壓倒中國的實力」。

因此，文章指出今後一段時間，中美之間很可能在大致目前的烈度水平上不斷摩擦，科技脫鉤會加碼，一般性經濟合作會維持，甚至不排除進一步擴大。政治衝突會高潮迭起，但它們與經濟之間的界限有可能逐漸被雙方共同摸索出來。

外交輿論相互撕破臉 將成家常便飯

社評指出，中國人須適應中美極不友好的氛圍常態化，雙方外交上、輿論上相互撕破臉將成為家常便飯，不能指望中美在政治上「相互尊重」，那個時代至少短期內結束了。但合作交流的利益平台能保持的還要保持，能加強擴大的也值得我們為之努力。

最後，社評認為，中美關係的核心較量部分，是彼此今後實力增長速度的競爭。拜登政府認為增強美國實力就是在贏得對華博弈；保持實力上追趕美國的勢頭，是中國對美戰略的最大關鍵，是最終壓垮美國遏制中國幻想的決定性砝碼。

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責任編輯：林佩怡

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