李克強與默克爾會談 籲排除干擾保兩國關係穩定發展

國務院總理李克強周三（28日）與德國總理默克爾（Angela Merkel）主持雙方政府視訊磋商時說，中德應當為開放、互利、共贏合作作出表率，並在平等相待、互不干涉內政的基礎上溝通交流；排除不必要的干擾，確保兩國關係長期健康穩定發展。

據中國政府網，默克爾說，歐中投資協定是透明、對等的，將為雙方經貿合作提供更多保障。德中是全方位戰略夥伴，德方希望與中方保持對話交流，進一步增進相互理解。

促尊重彼此核心利益

李克強提到，在當前疫情仍蔓延的背景下，中德透過「雲對話」舉行磋商，雙方將有25名部長參加，是這些年來陣容最大的，充分表明雙方對中德關係與務實合作的重視。

他表示，當前國際形勢發生複雜深刻變化，疫情遠未結束，保護主義繼續存在。中德作為世界主要經濟體和有影響力的國家，都支持多邊主義和自由貿易，雙方應當為開放、互利、共贏合作作出表率。

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李克強並強調，中德在一些問題上有不同看法，這是客觀事實。只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。

默克爾：推進疫苗生產和互認合作

默克爾表示，在中德政府磋商機制推動下，雙方外交、經貿、農業、社會、食品安全、可持續發展、應對氣候變化等領域合作達到新的廣度和深度，希望這一機制能夠延續下去。

她並稱，中德兩國在國際社會共同抗擊疫情中扮演着重要角色，德方願與中方進一步推進疫苗生產和互認合作。

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責任編輯：黃兆康

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