美放寬中國留學生入境 部分直航機票漲至逾3萬元

美國周一（26日）宣布放寬對中國留學生的入境限制，大批留學生可直飛美國返校，內地傳媒報道，消息公布後中美航線機票價即時上漲，有航線票機升至逾3萬元（人民幣，下同）。

據財新網報道，以美國聯合航空北京至波士頓8月31日的直航航班為例，消息發布前經濟艙機票為7200元，一晚時間已漲至近3.5萬元。

另外，在美國聯合航空網站搜索，部分8月由北京出發至紐約的航班，超過3.5萬元，一些甚至超過4萬元。

財新網指出，短期中美航班需求將增加，有美國航空公司表示，正申請復航更多中美航線航班，有待中國相關部門審批。

受新冠肺炎疫情影響，來往中美客機航班大減，據報美國3家航空公司美聯航、美國航空和達美航空每周各運營兩班中美航班，中國對等營運6班航班，合計每周12班。

據美國國務院聲明宣布，秋季放寬中國等國家部分入境限制，持有效F-1和M-1簽證的留學生，若打算8月1日或之後，開始或繼續其學術課程，毋須聯繫使領館申請NIE以入境美國。留學生最早可以開學前30天內赴美。

美國放寬中國等留學生入境 趙立堅：這是美方積極一步（第二版）

責任編輯：林佩怡

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