▲ 中國太空站首戰告捷 天和核心艙發射圓滿成功

中國空間站（太空站）主艙升空任務成功。中國太空站核心艙「天和號」於周四（29日）上午11時22分30秒，於海南文昌航天發射中心，搭載於長征五號B遙二運載火箭發射，進入軌道。天和核心艙發射1個多小時後，飛控大廳畫面顯示，天和號太陽能帆板順利打開，現場傳出歡呼聲。

中國載人航天工程總指揮李尚福其後宣佈，天和核心艙準確入軌、太陽能帆板工作正常，發射任務圓滿成功。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發出賀電，祝賀天和號任務成功。

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天和號太陽能帆板光電轉換效率超過30%。專家表示這是一個驚人的數字，一般太陽能帆板效率達10多%已算相當高。

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天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

央視特別節目：

天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年11次發射

天和號發射精選畫面回放：

天和核心艙升空，標誌中國太空站任務正式揭開序幕。天和核心艙之後，中國今明兩年還會有10次太空站相關發射任務，相當密集。

中國天宮太空站，基本由3個艙段，呈T型佈局組成，除了天和號核心艙，會有「問天」、「夢天」兩個實驗艙。天和號核心艙前後兩端，均可供神舟載人飛船與天舟貨運飛船對接，向太空站運送人員和貨物。

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天和號核心艙發射後，「天舟2號」貨運飛船料於5月緊接升空，和天和號對接，為後者補給推進劑。接下來，「神舟12號」載人飛船據報最快6月發射，運載3名航天員進入中國太空站。航天員乘組早前已經選定，正在接受訓練。

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責任編輯：連兆鋒