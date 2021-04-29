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天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

國情動向 10:28 2021/04/29

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中國天宮空間站（太空站）天和號核心艙周四（29日）上午11時22分發射升空，揭開中國太空站系列任務序幕。天和號核心艙長度超過5層樓高，比地鐵車廂更寬，體積比國際太空站任何單一艙段都要大，在太空中稱得上是「豪宅」。

天和號核心艙是中國太空站的主艙，之後發射的天宮太空站兩個實驗艙，以及神舟載人飛船和天舟貨運飛船，都會連接在天和號核心船上。天和號就好比是大樹的樹幹，是枝葉向外延伸的基礎。

天和號核心艙有節點艙、生活控制艙、資源艙3大部分，合計長16.6米，闊4.2米，長度比五層樓房還要高，直徑比火車和地鐵的車廂還要寬不少。

天和號體積因此也非常大，超過國際太空站最大艙段，由日本建造的希望號實驗艙（Kibō），後者長闊分別為11.2米及4.4米。航天員入駐天和號後，活動空間會非常寬敞。

【直播】中國太空站升空 天和核心艙發射

此外，天和號核心艙重量相當於3輛大客車，同樣也超過國際太空站任何一個艙段。

    點擊圖片放大

天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年11次發射

如果神舟飛船是一輛轎車，天宮一號、天宮二號就相當於一室一廳的房子，而天宮太空站就是三室兩廳還帶儲藏間的「豪宅」。

天和核心艙升空後，預料最快6月會迎來首批3名中國航天員，提供太空科學和居住環境，支持長期在軌駐留，承接載人飛船和貨運飛船的對接停靠。

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責任編輯：連兆鋒

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