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【中美角力】拜登：習近平打賭美國民主勝不過專制

國情動向 10:38 2021/04/29

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美國總統拜登當地時間周三（28日）在參衆兩院聯席會議上首次發表演說的前幾個小時，向記者稱，中國正把美國面臨的挑戰，看作是民主能否在21世紀獲得成功的指標；他直言，中國領導人習近平在打賭民主趕不上專制。

美媒指，拜登在這裡暗示，政治制度的不同是中美關係的核心。而中方對中美制度分歧曾多次回應，其中外長王毅日前強調，中國不會照搬外國模式，「民主不是可口可樂，全世界一個味道」。

王毅日前說：民主不是可樂  全世界一個味道

美國新政府上任100天之際，拜登對聚集在白宮的全國性電視台和有線新聞主播說，這個時刻是關鍵的，「他們（中方）將在歷史書上書寫這一點......不是關於我們這裏的任何人，而是關於民主能否在21世紀發揮作用」。

拜登上台100天  官員自讚聯合盟友應付中國「初見效」

拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國

拜登繼續說，「你知道，事情發展得太快了。在這個世界上，在科技和其他一系列問題上，事情變化得如此之快，問題是：在一個像我們這樣的天才民主國家，你能否就與專制競爭的時間表上，達成共識？」

You know, things are moving so damn rapidly. Things are changing so rapidly in the world, in science and technology and a whole range of other issues, that -- the question is: In a democracy that's such a genius as ours, can you get consensus in the timeframe that can compete with autocracy.

拜登直說，他與中國國家主席習近平就這個問題，進行了詳細的辯論和討論；習近平正在打賭「民主不能——不能跟上他」。

 Xi is betting that democracy cannot -- cannot -- keep up with  China.

趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 回應美把阿富汗撤軍掛鉤中國（有片）

李克強VS拜登  中美同日打響脫鉤攻防戰

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而拜登當天稍後在國會演說中，也多次提及中國。拜登重提自己曾同習近平對話，形容對方坦誠；而中國，想成為世上最具影響力的國家。

但拜登稱，世上的專制者都認為，在21世紀，民主沒法同專制競爭；美國要在這方面取得共識，會很耗費時間，因此提出改善美國基建的方案，以提升美國的競爭力，與中國競爭。

拜登：改善美國基建  與中國競爭

他舉例，美國工人都可以生產風電渦輪機、電動車和電池，並在全球領先，不一定要在中國生產。

拜登強調，中國等每一個國家在全球經濟上，都要按同樣規則行事，自己同習近平討論時表明，美國一定會捍衛自身利益，反對不公平措施，包括補貼和國營企業偷取知識產權。

至於軍事同外交上，拜登表示，美國會保持印太地區的強大軍事存在，不是挑起衝突，而是要防止衝突，又指自己同習近平等人說過，美國在人權自由等問題上，不會退縮。

拜登上任百日國會演說（部份談及中國）：

拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了

拜登180度轉軚：中國會吃掉美國午餐 基建大超前

拜登派「老友」訪台觸大陸底線  趙立堅：已向美方嚴正交涉（第三版）

美跨黨撐「芯片美國造計劃」  拜登稱不能坐等中國主導（有片）

責任編輯：鄧國強

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