【中美角力】拜登：習近平打賭美國民主勝不過專制

美國總統拜登當地時間周三(28日)在參衆兩院聯席會議上首次發表演說的前幾個小時,向記者稱,中國正把美國面臨的挑戰,看作是民主能否在21世紀獲得成功的指標;他直言,中國領導人習近平在打賭民主趕不上專制。

美媒指,拜登在這裡暗示,政治制度的不同是中美關係的核心。而中方對中美制度分歧曾多次回應,其中外長王毅日前強調,中國不會照搬外國模式,「民主不是可口可樂,全世界一個味道」。

美國新政府上任100天之際,拜登對聚集在白宮的全國性電視台和有線新聞主播說,這個時刻是關鍵的,「他們(中方)將在歷史書上書寫這一點......不是關於我們這裏的任何人,而是關於民主能否在21世紀發揮作用」。

拜登繼續說,「你知道,事情發展得太快了。在這個世界上,在科技和其他一系列問題上,事情變化得如此之快,問題是:在一個像我們這樣的天才民主國家,你能否就與專制競爭的時間表上,達成共識?」

You know, things are moving so damn rapidly. Things are changing so rapidly in the world, in science and technology and a whole range of other issues, that -- the question is: In a democracy that's such a genius as ours, can you get consensus in the timeframe that can compete with autocracy.