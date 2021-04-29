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【娛樂圈風暴】趙薇被凍結數百萬股權 那英、趙本山、唐嫣等註銷公司引議（組圖）（第二版）

社會熱點 11:44 2021/04/29

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內地女明星鄭爽被曝涉簽訂「陰陽合約」後，據商業查詢平台「天眼查」周三（29日）公開資料顯示，包括何炅、鄧超、唐嫣、文章、那英、趙本山、沈騰等多名內地明星註銷關聯公司，引來熱議。

而據另一份資料，趙薇投資的3家公司股權亦被凍結，涉及金額為272.6萬元人民幣（人民幣，下同）。

（新增趙薇股權被凍結消息）

鄭爽77天片酬1.6億當局調查 胡錫進說中國娛樂圈畸形高薪（第二版）

代孕後想棄養？鄭爽回應 央視曾轟道德難容 PRADA終止合作

「天眼查」資料顯示，趙薇所投資3家公司的股權近日被凍結，被凍結股權數額分別為210萬人民幣、50萬人民幣、12.6萬人民幣，凍結期限至2024年4月。

資料顯示，有關凍結事宜的執行法院為北京市第二中級人民法院，凍結股權標的企業為北京普林賽斯文化傳播有限責任公司、龍旭新（北京）商貿有限公司、北京易聚創意科技有限公司。

惟有關平台並未披露為何趙薇此3家公司的股權會被凍結。

另據「天眼查」周三於官方微博公開的資料顯示，近期接連有明星關聯公司註銷，涉及註銷名人包括那英、趙本山、朱正廷、魏大勳、姚晨丈夫曹鬱、何炅父親、鄧超、唐嫣、文章、馬薇薇、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然、王千源。

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多名明星在鄭爽被曝涉偷逃稅後，即被曝註銷關聯公司，加上趙薇股權被凍結的消息傳出後，內地娛樂圈明星的資產透明度引來熱議，有關議題迅速成為熱搜。網民稱：

對她（趙薇）來說只是零花錢

無奸不商，該好好整治整治了。​

國家應該重點調查這些註銷工作室的明星稅務情況，說不定兩艘航母的經費就出來了。

鄭爽前男友張恆周一（26日）於微博爆料稱，鄭爽涉嫌偷稅漏稅，簽訂「陰陽合同」。他披露此前與鄭爽父母的微信聊天內容，曝光了鄭爽曾想漲電視劇《倩女幽魂》的片酬，原合同是1.5億元，她希望漲到1.8億元，但鄭爽媽媽覺得有點高，讓她見好就收。而《倩女幽魂》最終給鄭爽的片酬為1.6億元，為避稅分四次打入帳戶，並簽訂「陰陽合同」。

內媒亦指，鄭爽與一部戲簽下4800萬元「陽合同」，另有一份上海晶焰沙增資1.12億元的「陰合同」來躲避限薪令。

所謂「陰陽合同」，是指交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格。

內地名嘴爆吳孟達片酬開價低 嘆真是良心價（第二版）

【宅經濟】愛奇藝首季收入增9% CEO揭演員片酬高峰時達1.5億以上

有關事件曝光後，即引來官媒連番批評。胡錫進周二（27日）在微博發文稱:

娛樂明星如今在哪裡都是超級富豪，各國民眾已經見怪不怪，但在中國這樣不行，不僅國家做出明令禁止，公眾也不會接受，原因很簡單：這是社會主義國家，公平正義不能是虛的，要有實實在在的底線捍衛它。」

而央視新聞評論則於周三（28日）在微博發文，批評藝人簽訂陰陽合同，指監管部門就此依法調查，既能還原真相，又能呵護法律尊嚴。央視稱:

「學藝先學德，演戲先做人」，做不好守法公民，一旦以身試法勢必「涼涼」。簽訂「陰陽合同」，於規所禁；偷稅逃稅，於法不容。整飭行業亂象，回歸法治軌道，影視業才能良性發展。

責任編輯：黃良潤

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