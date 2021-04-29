天和號開啟中國太空站「下餃子」模式 2年11次發射

中國天宮空間站（太空站）核心艙「天和號」周四（29日）上午11時22分發射發射，開啟中國太空站一連串任務序幕。按計劃，中國太空站會於今明兩年執行11次發射任務，密集程度好比中國海軍近年建造艦艇「下餃子」。

天宮太空站初步會由3個艙段組成，除了天和號核心艙，還有夢天號、巡天號2個實驗艙，3艙由3次任務分別發射。

此外，當局還計劃了4次天舟貨運飛船，和4次神舟載人飛船發射，向天宮太空站運送人員和物資。因此中國太空站今明兩年合共會有11次發射任務，完成太空站初步建設。

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【直播】中國太空站升空 天和核心艙發射

天和號核心艙升空後，緊接的任務會是天舟二號貨運飛船，以及神舟十二號載人飛船，預料分別於5、6月發射。神舟十二號會搭載中國太空站首批3名航天員，他們會在站內長期駐留，開展太空科學實驗。

隨後，天舟三號貨運飛船、神舟十三號載人飛船會發射，繼續太空站關鍵技術的驗證工作。

天和核心艙「豪宅」高過5層樓 大於國際太空站任何艙

按計劃，兩批航天員留駐天和號核心艙後，問天實驗艙、夢天實驗艙會發射升空，並與天和號對接，屆時天宮太空站的三個艙段會全部到位。

在此其間，天舟四號、天舟五號貨運飛船，會繼續向太空站輸送物資。神舟十四號、神舟十五號會在天地間穿梭，完成航天員乘組的輪換。

天宮太空站會在海拔340至450公里的近地軌道運行，在軌飛行可達10年以上，也可以擴展規模。

隨住俄羅斯不排除否決美國要求，將國際太空站服役年限由2024年延至2028年，中國太空站在未來數年或會成為唯一太空站。

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責任編輯：連兆鋒