戴琦：正審視對華貿易政策 未安排中美高級別會議

中美在各方面繼續拉鋸，美國貿易代表戴琦28日表示，正全面審視對華貿易政策，以及北京履行首階段貿易協議的情況。兩國原定每半年舉行會議檢視協議，但她暫無計劃中國高級官員會面。國務卿布林肯同日表示，中國利用官方媒體進行全球宣傳，甚至造謠，將其列為「外國使團」是確保透明度。

中國外交部曾批評對美國專門針對中方媒體、記者的措施，是污名化和政治打壓，是基於冷戰思維和意識形態偏見，暴露了其標榜新聞自由的虛偽性。

戴琦在參議院聽證會上表示，正在對中國的貿易政策進行全面審查，包括對從中國進口的約3,700億美元商品徵收「301條款」關稅，以及給予一些產品該關稅豁免。她將努力使北京履行承諾，包括購買美國商品、進行知識產權改革，以及開放金融領域。她正在努力解決與歐盟就美國鋼鋁關稅和歐盟報復措施的爭端，但任何解決方案都需要解決全球鋼鋁產能過剩的問題，主要是中國的產能過剩。

布林肯與外國媒體舉行視像會議，他指由中國官方媒體專注為北京進行全球宣傳，有時還致力於造謠，目的是干涉或破壞民主。美國沒有禁止中國官媒在當地營運，將其列為「外國使團」是為了確保公眾知情，了解這些媒體的資金來源，不是干涉其媒體報道和選擇話題。他又批評，中國是資訊自由空間最少的國家之一，它在美國自由開放的媒體環境中運作而受惠，卻不讓其他國家的媒體獲益，該情況不可持續下去。

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責任編輯：陳建錫

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