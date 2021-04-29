南京餐廳引進炒菜機械人 應對五一旅遊消費潮（有片）

今年「五一」假期將至，據報期間旅遊人次有望突破2019年同期，達2億人次新高。為應對高客流，內地有餐飲業引進炒菜機器人，以減低食物製作成本及提高效率。

據江蘇電視台荔枝新聞官方微博的一段視頻，南京一家餐廳內，幾台炒菜機器人正在運作，並製作炒飯。從畫面可見，由材料下鍋、加入調味料，到拌炒食物，整個過程均為炒菜機械人一手包辦。

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負責人向內媒介紹，引進機械人炒菜，主要是為節約人工成本，並提高製作效率。他稱，以機械人製作一份炒飯，平均只需2分鐘便能完成。

而當局人員在進行節日前專項檢查後則表示，店方應安排專人做好機器的保養及清潔工作，確保食品安全。

有關視頻片段在網絡上被瘋傳，有網民留言道：

廚師要失業了嗎？ 家裡是不是也可以買一台？

事實上，內地餐飲業近年已興起以機械取代人手的作業方式，以解決其作為勞力密集型產業，高居不下的成本問題。據第一財經報道去年12月報道，人力成本佔餐飲業營利比例均值達21.35%，且以3.69%的升幅持續增長；且人手招聘亦是餐飲業難題，調查發現，部分門店離職率達200%。

人力資源短缺 機械人吃香

人力資源短缺令行業開始關注成本可控且兼具「無人化、非接觸」的餐飲機器人。如老牌機器人公司新松機器人、穿山甲機器人、繁興科技等，乃至京東、阿里等電商零售巨頭，及美團等外賣平台均積極投入相關市場的各個環節。

報道又稱，目前內地餐飲機器人已涵蓋送餐、炒菜、回盤、消毒及外賣5個方面。

惟報道亦指出，機器人炒菜品類偏單一、製作簡單，考慮到中式餐飲口味、用料複雜性，對機器人性能和算法要求比較高，因此滲透率還比較低，大多集中於食堂等場景。

責任編輯：黃良潤

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