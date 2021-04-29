內地通過反食品浪費法 「吃播」暴食影片最高罰十萬

據新華社報道，第十三屆全國人大常委會第二十八次會議周四（29日）表決通過《反食品浪費法》，自公布之日起施行。法案提出點餐浪費可收廚餘垃圾處理費，同時明確商家誘導誤導超量點餐，最高可罰1萬元（人民幣，下同），製作發布傳播暴飲暴食影片則最高可罰10萬元。

《反食品浪費法》又包括，公務用餐不得超過規定標準；可獎勵「光盤行動」消費者；食品生產經營者嚴重浪費最高罰5萬元。

國家主席習近平去年8月提出制止餐飲浪費，指對糧食安全始終要有危機意識，當局隨後展開相關立法工作，迅速在一年內通過並生效。

官媒曾點名批評自媒體流行的所謂「大胃王吃播」，批評有的人甚至吃了再把食物吐掉，隨後多個短片平台的「吃播」內容被下架。

全國人大曾發布的一項調研報告顯示，75.1%的受訪者認為餐飲消費環節浪費最嚴重。不包括居民家庭飲食中的食物浪費，中國城市餐飲每年食物浪費大致在340億至360億斤。如果按每人每天1斤糧食計算，一年能養活近1億人。

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責任編輯：蒯宇澄

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