解放軍轟炸機如何與台灣「合照」？央視首曝內情（多圖，有片）

▲ 解放軍轟炸機如何與台灣「合照」？央視首曝內情

解放軍戰略轟炸機轟-6K年前參與演練後，回程時被拍下與台灣的「同框」照片，畫面中可見軍機遠方就是台灣的山峰，此舉被指有向台灣警告的意味。而在美國與日本等近期紛評論台灣議題之際，央視重提同框照片事件，並首次曝光相片如何拍攝而成，似要釋放特別訊號。

事件發生在三年多之前，解放軍空軍官方微博「空軍發布」於2016年12月16日晚發表圖片，並配發文字，說「周末，分享一幅很有意義的照片」。

轟-6K被拍下照片 背景被指是台灣山峰

照片中顯示轟-6K戰略轟炸機正在雲上飛行，遠處可以看到兩座相鄰的山峰。後續報道證實，這組照片係戰機與台灣的同框合影。在完成繞島巡航任務返航時，駕駛僚機的東部戰區空軍飛行員楊勇用相機拍下了長機與寶島的合影。

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央視軍事周三（28日）發布視頻，揭秘這張戰機與寶島的「同框照」的拍攝過程。

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報道指，這次繞島巡航與其他遠海遠洋訓練有所不同。飛行員楊勇和隊友們對任務進行了多次全方位全流程推演；最終，在戰鬥機的護航之下，機組秒米不差地沿既定航線完成了任務。在返航過程中駕駛僚機的楊勇拍下了長機與中國寶島台灣的合影。

解放軍用另類手段 為台海議題示警？

央視引述楊勇說，「繞島航線像是祖國伸出的雙臂，寶島在祖國懷中」。

儘管台灣軍方當年曾質疑，照片中轟-6K背景中的山巒是否在台灣境內，但主流的意見是，山峰就是位於台灣南投、主峰高3,952米高的玉山，又或位於屏東縣境內的北大武山（3092米）等高山。

日本首相菅義偉日前訪問美國，與總統拜登舉行會談，其後在聯合聲明中提提及台灣議題，中方對此曾多次表態反擊。

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責任編輯：鄧國強

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