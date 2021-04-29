華裔商人向美法院認罪 涉走私反潛艇裝置到中國

▲ 秦樹仁承認走私反潛艇裝置到中國

美籍華裔商人秦樹仁（Shuren Qin）28日向美國法院認罪，承認曾透過名下公司，在未獲美國商務部許可下，將一批用於水下監聽的軍用「水聽器」（hydrophone）走私到中國，該裝置可助中國打造水下無人機隊，進行反潛戰。秦據報與美國司法部達成認罪協議，料被判囚7年有期徒刑。

中國外交部多次否認 竊取美國科研成果的指控，批評美國利用相關指控作為政治工具，並強調 中國的科研成果都是靠人民的智慧和汗水拼搏出來的。

秦樹仁2005年在中國成立海洋儀器公司，從事進口海運相關設備。2014年他移民美國麻州，獲得永久居留權，繼續遙距經營公司。據檢方指控，秦在2015至2018年間，向中國出口價值800萬美元的反潛艇戰略裝置，客戶包括中國政府和軍方掌控的公司。秦有條件認罪，只承認將60個、價值10萬美元的水聽器售予中國的西北工業大學（NWPU）。該校與解放軍關係密切，並曾參與水下無人機、導彈系統的開發，已被美國商務部列入實體清單。

美國司法部助理部長德梅斯（John Demers）同日出席研討會時表示，在拜登政府掌權下，中國的間諜活動及竊取科技的案件，仍是司法部的首要任務。《華爾街日報》則指，中國正在太平洋、印度洋和北冰洋部署來更多水下無人機，形成傳感器探測網絡，該網絡可能用於追蹤及攻擊美軍的潛艇。

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責任編輯：陳建錫

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