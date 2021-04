拜登透露親向習說：美不求衝突 但維持印太強大軍力（有片）

中美關係在拜登政府上任百日後,未有顯著改善,外界更反憂慮將滑向更壞境地。美國總統拜登當地時間周三(27日)在國會聯席會議演說中,披露他與習近平2月通話的更多細節,其中他曾向習稱「美國將勇敢面對中國,但不尋求衝突」,又強調將維持印太軍事佈局。

拜登在演說中重提今年二月與中國國家主席習近平的2小時通話,他當時向習說明,「我們樂見競爭,但不尋求衝突」,「我清楚強調,我會全面捍衛美國利益。」

We welcome the competition -- and that we are not looking for conflict.

But I made absolutely clear that we will defend America's interests across the board......

拜登強調,「美國會起而對抗傷及美國勞工和產業的不公平貿易手段,例如補貼國營企業、竊取美國技術和知識產權等。」

「我告訴習主席 美將在印太維持軍事布局」

「我同時告訴習主席,美國將在印太地區維持強大軍事布局,一如我們與北大西洋公約組織(NATO)在歐洲的作為,這並非是要展開衝突,而是要預防衝突」,拜登說。

I also told President Xi that we will maintain a strong military presence in the Indo-Pacific just as we do with NATO in Europe -- not to start a conflict but to prevent one.