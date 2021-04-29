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拜登透露親向習說：美不求衝突 但維持印太強大軍力（有片）

國情動向 13:46 2021/04/29

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拜登透露親向習說：美不求衝突 但維持印太強大軍力

中美關係在拜登政府上任百日後，未有顯著改善，外界更反憂慮將滑向更壞境地。美國總統拜登當地時間周三（27日）在國會聯席會議演說中，披露他與習近平2月通話的更多細節，其中他曾向習稱「美國將勇敢面對中國，但不尋求衝突」，又強調將維持印太軍事佈局。

拜登在演說中重提今年二月與中國國家主席習近平的2小時通話，他當時向習說明，「我們樂見競爭，但不尋求衝突」，「我清楚強調，我會全面捍衛美國利益。」

We welcome the competition -- and that we are not looking for conflict.

But I made absolutely clear that we will defend America's interests across the board......

拜登強調，「美國會起而對抗傷及美國勞工和產業的不公平貿易手段，例如補貼國營企業、竊取美國技術和知識產權等。」

「我告訴習主席  美將在印太維持軍事布局」

「我同時告訴習主席，美國將在印太地區維持強大軍事布局，一如我們與北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的作為，這並非是要展開衝突，而是要預防衝突」，拜登說。

I also told President Xi that we will maintain a strong military presence in the Indo-Pacific just as we do with NATO in Europe -- not to start a conflict but to prevent one.

拜登：習近平打賭美國民主勝不過專制

環時評拜登執政百天 料今後中美政治衝突「高潮迭起」

拜登表示，他向許多世界領袖提過一個訊息，也告訴過習近平，「在人權和基本自由的承諾上，美國不會退縮。」

拜登：我們要證明民主制度依舊管用

拜登說，他投入很多時間與習近平交談，還說習近平「極為認真地」要讓中國「成為世界上最舉足輕重、不容忽視的國家。」

拜登說，習近平「和其他獨裁者認為，在21世紀，民主制度爭不過獨裁主義，因為取得共識要浪費太多時間。」

拜登說，這種觀念是錯的，而「我們要證明他們是錯的。我們要證明民主制度依舊管用。」

拜登上任百天國會演說（部份談及中美關係）：

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責任編輯：鄧國強

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