  • 28°C
香港時間 : 2021429日 (四) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中澳貿易戰】澳洲葡萄酒季度對華出口暴跌96%

經濟脈搏 13:46 2021/04/29

分享：

中澳關係緊張，中方早前向澳洲葡萄酒加徵關稅，數據顯示，澳洲酒廠去年第四季僅向中國出口了1,200萬澳元（900萬美元）的葡萄酒，按年暴跌96% ，上年同期為3.25億澳元。路透社報道指，這證實高額新關稅幾乎讓澳洲失去了其最大的出口市場。

澳洲葡萄酒對華出貨量幾乎降至零

澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）周四發布的數據顯示，在截至去年12月底的三個月，當季澳洲葡萄酒對中國的出貨量幾乎降至零，而且今年初仍維持這種狀態。

數據顯示，這標誌著，以美元計算，澳洲對華的葡萄酒出口連續多年的雙位數增長勢頭已經終結。這種高增長一直持續到去年10月。

在截至今年3月的一年中，澳洲葡萄酒對中國大陸的銷售額下降了24%，至8.69億澳元。作為第二大出口市場的英國，則在同一時期增加三分之一，達到4.61億澳元，原因是釀酒商將出口目標轉向英國。澳洲對美國的葡萄酒出口額增長4%至4.32億澳元。

中澳關係因地緣政治爭端惡化，殃及澳洲葡萄酒、糖、龍蝦、大麥以及煤炭和銅礦石行業。中國商務部去年11月初步裁定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%-212.1%。商務部12月又初步裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，進口商進口時要交臨時反補貼稅保證金，各公司比率為6.3%-6.4%。

澳洲葡萄酒公司Tyrrell’s Wines的董事總經理Bruce Tyrrell表示，「他們在玩政治遊戲，想讓澳洲跪地求饒，很不幸我們不接受，我們還有美國、英國、加拿大等傳統市場。」該公司此前有多達四分之一的海外銷售銷往中國。

中國限制進口後 澳洲葡萄酒業正面臨這些困境

澳洲撤銷「一帶一路」協議後 葡萄也傳出被中國卡關

【中澳貿易戰】中國決心「教訓」 澳洲葡萄酒業恐遭「毀滅性打擊」

澳洲智庫稱中國制裁影響「有限」 因這些產品找到新市場（第二版）

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

澳洲智庫稱中國制裁影響「有限」 因這些產品找到新市場（第二版）
2021/04/09
澳洲智庫稱中國制裁影響「有限」 因這些產品找到新市場（第二版）
澳洲撤銷「一帶一路」協議後 葡萄也傳出被中國卡關
2021/04/23
澳洲撤銷「一帶一路」協議後 葡萄也傳出被中國卡關
澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感
2021/04/27
澳洲高層再拋「戰鼓」論 京剛警告台海議題高度敏感
莫里森 中華人民共和國商務部 補貼 貿易戰 反傾銷 政治 加拿大 澳洲 地緣政治 關稅

上一篇文章

南京餐廳引進炒菜機械人 應對五一旅遊消費潮（有片）

下一篇文章

台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
聯合國列4原因 料中國全球出口主導地位將觸頂
聯合國列4原因 料中國全球出口主導地位將觸頂
華為夥賽力斯賣車 兩日訂單突破3000輛
華為夥賽力斯賣車 兩日訂單突破3000輛
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
台灣壟斷高級芯片生產 取代她要花3年2.7萬億港元
台灣壟斷高級芯片生產 取代她要花3年2.7萬億港元