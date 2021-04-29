【中澳貿易戰】澳洲葡萄酒季度對華出口暴跌96%

中澳關係緊張，中方早前向澳洲葡萄酒加徵關稅，數據顯示，澳洲酒廠去年第四季僅向中國出口了1,200萬澳元（900萬美元）的葡萄酒，按年暴跌96% ，上年同期為3.25億澳元。路透社報道指，這證實高額新關稅幾乎讓澳洲失去了其最大的出口市場。

澳洲葡萄酒對華出貨量幾乎降至零

澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）周四發布的數據顯示，在截至去年12月底的三個月，當季澳洲葡萄酒對中國的出貨量幾乎降至零，而且今年初仍維持這種狀態。

數據顯示，這標誌著，以美元計算，澳洲對華的葡萄酒出口連續多年的雙位數增長勢頭已經終結。這種高增長一直持續到去年10月。

在截至今年3月的一年中，澳洲葡萄酒對中國大陸的銷售額下降了24%，至8.69億澳元。作為第二大出口市場的英國，則在同一時期增加三分之一，達到4.61億澳元，原因是釀酒商將出口目標轉向英國。澳洲對美國的葡萄酒出口額增長4%至4.32億澳元。

中澳關係因地緣政治爭端惡化，殃及澳洲葡萄酒、糖、龍蝦、大麥以及煤炭和銅礦石行業。中國商務部去年11月初步裁定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%-212.1%。商務部12月又初步裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，進口商進口時要交臨時反補貼稅保證金，各公司比率為6.3%-6.4%。

澳洲葡萄酒公司Tyrrell’s Wines的董事總經理Bruce Tyrrell表示，「他們在玩政治遊戲，想讓澳洲跪地求饒，很不幸我們不接受，我們還有美國、英國、加拿大等傳統市場。」該公司此前有多達四分之一的海外銷售銷往中國。

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責任編輯：蒯宇澄

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