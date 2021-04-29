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美國洛杉磯發生槍擊案 一中國公民遇害

社會熱點 15:29 2021/04/29

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北美數日內再發生中國人遇襲事件。報道指，美國加州洛杉磯周二（27日）發生槍擊案，造成2死1傷；死者中包括一名中國人。當地總領館周三（28日）發布聲明，譴責襲擊並慰問傷者；又提醒當地公民注意人身安全。

據人民日報海外版官網「海外網」周四（29日）報道，當地時間周二凌晨，美國加利福尼亞州洛杉磯發生槍擊案，造成2死1傷；疑犯隨後被警員當場擊斃。

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而據洛杉磯地方媒體KTLA報道，死者中包括一名42歲、名為朱明志（Mingzhi Zhu，音譯）的中國人。

報道指，現場先後發生了3次槍擊，事件歷時約30分鐘。其中，前2次槍擊共造成1死1傷；第3次槍擊則導致朱明志死亡。據報當時疑犯駕駛著一輛白色吉普車。

洛杉磯警方交代，朱明志當時將車停在路口前等待交通燈轉換；槍手駕車停於其側，並向車內開數槍，致其喪生。警方隨即展開追捕，並在發現疑犯後遭其開火攻擊；及後警員還擊並成功將其擊斃。據身份鑑別，疑犯為一名為Carlos Lopez的當地人。

報道指，朱明志5年前從中國來到洛杉磯南帕薩迪納（South Pasadena）定居，已婚並育有2名年幼的小孩。Uber公司則在一份聲明中稱，朱明志為一名Uber司機，當時正趕往接載一名客戶。公司又對於該起的槍擊案表示譴責及痛心。

目前，網上已設有籌款網站，為其家人尋求協助。

事發後，中國駐洛杉磯總領事館周三發布聲明，證實1名中國公民於槍擊案中遇難。總領館向受害者家屬表示慰問，對槍擊造成無辜平民傷亡表示譴責，已向美方表達嚴正關切並敦促美方切實保護在美中國公民安全。

總領館又提醒當地公民稱，近期美國槍擊案頻發，治安形勢十分嚴峻，歧視和暴力犯罪事件時有發生，亞裔不時成為受害者。

此為北美數日內再發生的中國人遇襲事件。上周六（24日），加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）一名中國留學生亦於地鐵站內遭陌生男子襲擊；據報該留學生遇襲後有人欲施以援手，卻被其他人阻撓。中國駐當地領事館周一（26日）已發表聲明，提醒公民重視人身安全。

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責任編輯：黃良潤

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