▲ 北韓謀夥中國破美國制裁 中朝邊境建出口加工區

中國穩住與盟友關係，應對最新國際形勢又添一例。北韓官媒朝中社周四（29日）報道，北韓最高人民會議常任委員會發布政令，決定在中國與北韓之間的中朝邊境、咸鏡北道茂山郡部分地區，新設茂山出口加工區。據政令，北韓在茂山出口加工區內，能夠行使主權。

周四（29日）報道，北韓最高人民會議常任委員會上周六（24日）已發布政令，宣布將在位於中朝邊境地區的咸鏡北道茂山郡設立出口加工區。

但報道未披露具體計劃。值得注意是，北韓早在2013至2014年曾擲出方案，擬在南浦市和黃海北道推進出口加工區建設，惟相關計劃至今未有進展。

位於咸鏡北道茂山郡

外界推測，北韓可能試圖藉設立出口加工區，與中國進行委託加工貿易，消除國際社會對朝制裁引發的經濟危機。

韓聯社也分析說，北韓可能試圖通過境內出口加工區的委託加工廠，生產服裝等華企產品，再把成品輸往中國。

受聯合國對北韓制裁影響，北韓勞工2017年起不得赴外創滙。

北韓咸鏡道及其茂山郡的面貌：

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【知識庫：茂山郡是什麼地方】 茂山郡（韓語：무산군／英語：Musan gun）是北韓咸鏡北道西北部的一個郡，位於咸鏡山脈以西的茂山高原。北隔圖們江與中國吉林省相望。西隔西頭江與兩江道相望。其他河流有城川水、延面水等。面積1,300平方公里，人口約12萬人。

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責任編輯：鄧國強

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