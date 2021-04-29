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中國航母不是宅男！國防部此話回應遼寧艦遠航（多圖，有片）

國情動向 17:36 2021/04/29

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中國航母不是宅男！國防部此話回應遼寧艦遠航。

遼寧艦航母戰鬥群近期的遠航演練，引起外界注視，其間更發生美國神盾驅逐艦近距緊盯事件。中國國防部發言人吳謙周四（29日）在例行記者會表示，航母不是「宅男」，遠航必是常態。

吳謙在記者會答問表示，遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練，旨在檢驗武器裝備性能，提升部隊履行使命任務的能力水準；而航母不是「宅男」，遠航必是常態。

對於美國軍艦近距追蹤遼寧艦一事，有記者問：「近期，美軍艦機頻繁在中國周邊海空域活動。4月以來，麥凱恩號驅逐艦穿航台灣海峽，羅斯福號航母戰鬥群進入南海。近日，美海軍網站發布馬斯廷號驅逐艦艦長近距離觀察遼寧艦的照片，美士兵推特發布遼寧艦艦載機起降的影片。中方作何評論？」

中方：拜登上台後  美偵察機區內活動增40%

吳謙回應時直指，遼寧艦航母編隊進行的是正常演訓活動，但美軍馬斯廷號驅逐艦持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣。

他指出，中方海軍艦艇當時對美艦予以警告驅離。中國國防部已就此向美方提出嚴正交涉。

美艦「混入」遼寧艦戰鬥群？環時批美軍不專業

美軍危險行徑？衛星曝神盾艦  混入遼寧艦戰鬥群

美軍曝光馬斯廷艦艦長翹腳眺望遼寧艦航母戰鬥群。

吳謙並說，美國現政府就職以來，美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%。美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對。

吳謙說，中方敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守中美海空相遇安全行為準則、國際海上避碰規則等規則，杜絕再次發生類似危險事件。

對於中國海軍075型兩棲攻擊艦在4月23日入列，有媒體評論，這是在為「武統」台灣進行實質性準備；吳謙對此回應，中國大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景。

吳謙說，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，大陸將採取一切必要措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美艦長翹腳盯遼寧艦  入選中國海軍圖集藏玄機（多圖，有片）

美羅斯福號航母重返南海 央視曝遼寧艦1+6滿員編隊（有片）

同場關注遼寧艦航母戰鬥群6+1隊形曝光：

    點擊圖片放大
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遼寧艦巡「台灣周邊」　解放軍退將：或是解放台灣全程演練

「歐洲哨兵」曝光細節  緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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