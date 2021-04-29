▲ 【大灣區】深圳大學籌劃在香港建立校區

深圳大學校長李清泉近日在一場會議中的 「雲採訪」上表示，在粵港澳大灣區高等教育合作方面，大灣區和香港的高等教育要雙向流動，深圳大學正籌劃在香港建立校區，為未來更多的香港年輕人進入到內地高校學習創造條件。

李清泉說，「目前大灣區高等教育與香港高等教育的交流合作，更多呈現的是單向的，主要是香港高校到內地設立辦學機構，如香港中文大學、香港大學等到深圳辦學。實現『雙向流動』，能夠培養在粵港澳大灣區多地就業和發揮作用的復合型人才」。

校長：大灣區教育合作應是雙向流動

深港產學研基地實驗室副主任盛立遠表示，推動深港兩地合作，應加強深港兩地年輕人合作交流和協同創新。他認為，年輕人是未來發展的主力軍，深港兩地青年深入合作，對研發模式、合作機制、產業等領域的創新都有更大推動，反過來也會不斷深化深港之間的合作。

【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？

【大灣區】香港城大東莞校園奠基 推動東莞製造+香港科創

今年兩會期間，李清泉就提出，粵港澳大灣區是全球高等教育發展最快的區域，深圳應該在探索辦學自主權方面，承擔起先行示範區的應有責任。他建議，以清單批量授權方式，賦予深圳高校重要領域和關鍵環節的辦學自主權。

高校林立的廣東省，有不少著名的綜合性大學。上海一家發布大學排名與高等教育研究和諮詢服務的公司近日發布排名，廣東共有8所高校躋身中國綜合性大學排名百強。

「香港作用下降」要有危機感 經濟學家吳曉求談大灣區

大灣區首家港澳子弟學校設廣州 銜接DSE

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解