中方叫拜登別再酸葡萄 應平和看中國發展（組圖）

▲ 中方叫拜登別再酸葡萄 應平和看中國發展

美國總統拜登當地時間周三（28日）在國會參、眾兩院聯席會議上發表演說時稱，美國將「和中國及其他國家競爭以贏得二十一世紀」。對此，中國外交部發言人汪文斌回應表示，希望美國對中國不要抱著酸葡萄心理。

拜登上任百日，他在演說中表示，他將美國和中國的競爭視為民主和專制間的競爭，但同時表示不會尋求和中國的衝突。

汪文斌在外交部例行記者會答問說，希望美國對中國不要有酸葡萄心理，以更平和理性的心態看待中國的發展。

汪文斌：民主不是某國家的專利產品

汪文斌強調，民主是全人類共同價值，而不是某個國家的專利產品，一個國家的民主政治應當也只能由這一國家的人民由自身實際出發來制定，強迫別人接受自己的制度，或試圖打著民主旗號號令天下、黨同伐異，都是對民主價值的褻瀆和操弄，這只會製造分裂，加劇緊張。

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汪文斌稱，合作應該是中美關係的主流。中美在一些領域存在競爭也是正常的，但這種競爭應該是你爭我趕的「田徑賽」，而不是你死我活的「決鬥賽」。雙方應該在競爭中提升自我、超越自我，而不是給對方使絆子、下套子，搞惡性競爭。

汪文斌說，近年來美國一再破壞國際規定，違反公平競爭的市場原則，將經貿、科技等問題政治意識形態化，濫用國家力量，打擊中國和其他國家的發展。

「美國要人遵守規則 自己卻違反規則」

他指出，美國今天要求別人遵守規則，但自己卻偏偏違反規則，明顯是說一套、做一套。中國致力於讓老百姓過上幸福日子，美方一些人言必稱中國，說到底是冷戰思維和意識形態偏見在作祟，是缺乏自信的表現。

他希望美國對中國不要有酸葡萄心理，以更平和理性的心態看待中國的發展，表現出大國應有的樣子。

▲ 美國總統拜登當地時間周三（28日）在國會參、眾兩院聯席會議上發表演說時稱，美國將「和中國及其他國家競爭以贏得二十一世紀」。（資料圖片）

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責任編輯：鄧國強

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