  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區買樓】東莞加辣控樓價  新盤價比上批漲幅不逾5%

經濟脈搏 20:36 2021/04/29

分享：

東莞市住建局周四（29日）通知稱，房地產開發企業應合理制定新建商品住房銷售價格，並從嚴控制在售項目價格漲幅，可比上一批申報均價上漲不超過5%。

住房和城鄉建設部副部長倪虹4月初曾約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通五個城市政府負責人，要求切實扛起城市主體責任，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

東莞市住建局官網刊登的通知全文指，房企要從嚴控制在售項目價格漲幅，可比上一批申報均價上漲不超過5%。

【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」

【中國樓市】東莞被列監測名單背後 壓不住的樓價升勢

而新房備案價上調空間，亦要控制在5%以內，而未售出的新建商品住房上調銷售價格的間隔時間，由取得預售許可證（現售備案證書）後半年延長至一年，漲幅不超過3%。下調銷售價格的間隔時間維持半年不變，降幅不限。

連串措施控加價  減價沒限制

通知又指，如經審核發現新建住房申報價格明顯不合理的，將暫停核發預售許可證或暫不辦理現售備案，而且同一批次不同樓棟申報均價相差幅度不超過10%，同一樓棟單價最高與單價最低的住宅單價相差幅度不超過25%。

通知並強調，開發企業應嚴格執行商品房銷售明碼標價制度，實行明碼標價和「一房一價」。

內地房價整體在3月延續升勢，但結構有變，一線在嚴調控下漲勢暫歇，二線接過接力棒，按月漲幅超一線，帶動整體上漲城市個數增至近九成，70城房價按月、按年分別創下七個月和半年高位。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【大灣區】深圳大學籌劃在香港建立校區
今日
【大灣區】深圳大學籌劃在香港建立校區
【大灣區】深圳擲銀彈撐5G全產業鏈發展 最高獎千萬元
2021/04/26
【大灣區】深圳擲銀彈撐5G全產業鏈發展 最高獎千萬元
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
2021/04/27
【大灣區】新皇崗口岸細節曝光：多條軌道便利港人北上
【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？
2021/04/27
【大灣區】路透社：香港漸成深圳「後院」 兩地角色大逆轉？
【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室（第二版）
2021/04/26
【大灣區】廣東謀夥香港破科技「卡脖子」 建粵港澳聯合實驗室（第二版）
商品 民企內房股 樓價 大灣區 東莞

下一篇文章

統計局：中國人口去年繼續保持增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
中國人口或已跌破14億 當心陷「不可逆」下滑斜坡
聯合國列4原因 料中國全球出口主導地位將觸頂
聯合國列4原因 料中國全球出口主導地位將觸頂
【中澳貿易戰】澳洲葡萄酒季度對華出口暴跌96%
【中澳貿易戰】澳洲葡萄酒季度對華出口暴跌96%
統計局：中國人口去年繼續保持增長
統計局：中國人口去年繼續保持增長
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
台積電南京擴產 大陸科技分析師說：這扼殺本土芯片（第二版）
南京餐廳引進炒菜機械人 應對五一旅遊消費潮（有片）
南京餐廳引進炒菜機械人 應對五一旅遊消費潮（有片）