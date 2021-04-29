【大灣區買樓】東莞加辣控樓價  新盤價比上批漲幅不逾5%

東莞市住建局周四（29日）通知稱，房地產開發企業應合理制定新建商品住房銷售價格，並從嚴控制在售項目價格漲幅，可比上一批申報均價上漲不超過5%。

住房和城鄉建設部副部長倪虹4月初曾約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通五個城市政府負責人，要求切實扛起城市主體責任，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

東莞市住建局官網刊登的通知全文指，房企要從嚴控制在售項目價格漲幅，可比上一批申報均價上漲不超過5%。

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而新房備案價上調空間，亦要控制在5%以內，而未售出的新建商品住房上調銷售價格的間隔時間，由取得預售許可證（現售備案證書）後半年延長至一年，漲幅不超過3%。下調銷售價格的間隔時間維持半年不變，降幅不限。

連串措施控加價 減價沒限制

通知又指，如經審核發現新建住房申報價格明顯不合理的，將暫停核發預售許可證或暫不辦理現售備案，而且同一批次不同樓棟申報均價相差幅度不超過10%，同一樓棟單價最高與單價最低的住宅單價相差幅度不超過25%。

通知並強調，開發企業應嚴格執行商品房銷售明碼標價制度，實行明碼標價和「一房一價」。

內地房價整體在3月延續升勢，但結構有變，一線在嚴調控下漲勢暫歇，二線接過接力棒，按月漲幅超一線，帶動整體上漲城市個數增至近九成，70城房價按月、按年分別創下七個月和半年高位。

責任編輯：鄧國強

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