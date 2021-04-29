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18元一日遊咁著數？ 重慶大爺大媽被帶去參觀墓地（有片）

社會熱點 22:47 2021/04/29

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重慶10多名大爺大媽，早前經介紹參加了一個18元（人民幣，下同）團費的一日遊，結果眾人被帶到去墓園參觀，都十分生氣，破口大罵。

據指，旅行社打著旅行旗號推銷墓地，已即場退還參團費用，並安排免費午餐，之後將團友送回。

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綜合內地傳媒報道，重慶市渝北區木耳鎮的60多歲鄭大爺，本月12日被重慶龍耀文化旅遊公司一位工作人員主動找上門，提議組團出遊，每人18元，包午飯及遊景區。

大媽精心打扮 忌諱看墳墓

鄭大爺到小區召集朋友參與，一個舞蹈團16位長者全部報名參加。第二天，大爺大媽換上漂亮衣服，帶上各種飾品道具，準備好好玩上一天，出發後大家在旅遊巴上一路上唱歌，氣氛熱鬧。

然而，到達目的地後，大爺大媽發現是個陵園，都怨聲載道，「把我們拉到墳山來了，我不想去看你的公墓，天王老子！」「喊我們來看墳墓，老年人一般都有點忌諱。」

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鄭大爺於是找旅遊公司工作人員了解情況，並批評旅遊公司打着遊玩的旗號推銷墓地。在團友反應激烈下，旅行社現場退還了每人18元的參團費用，並繼續安排午餐，之後將團友送回。

團友稱被負責人「拉黑」 涉事公司：設法聯繫致歉

當初通知大家出遊的鄭大爺，當時也成為團友的發洩對象，這讓他感到非常委屈。鄭大爺表示，事情已經過去十幾天，老人們都基本上原諒了他，但他多次設法聯繫龍耀公司的相關負責人，結果電話、微信都被「拉黑」。

當地有記者到涉事旅行社查看，但公司大門緊鎖不見人影，負責人也一直沒有接聽電話。而該公司除了景點開發、旅遊觀光以外，也有陵園建設管理業務。

另有記者聯絡到重慶龍耀文化旅遊一分公司負責人，指當天有兩個不同的出遊團隊，由於兼職人員失誤，沒有說清楚情況，旅遊車是先安排參加祈福活動的團隊去陵園，稍作停留之後，再安排參加一日遊的團隊前往一個景區。該負責人聲稱，已把兼職人員開除，並設法聯繫團友致歉。

內地網民反應：

wang8102710：這叫提前讓大爺去踩點，考察下環境氣氛，最主要的還是墓地營銷。大爺大娘們一千個不願意，一萬句詛咒，但是這塊墓地他們記住了，營銷的目的達到了。

lovemo2012：在利益面前，人性無下限！

白浩瑋：幾十歲了不動腦，十八元，天上會掉餡餅嗎？

PETERPSY：很多老年人貪圖便宜，被套路了吧！

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責任編輯：林佩怡

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