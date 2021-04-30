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內地4月官方製造業PMI跌至51.1遜預期 擴張速度減弱

經濟脈搏 10:08 2021/04/30

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4月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為51.1，低於上月0.8個百分點，繼續保持擴張態勢。非製造業商務活動指數為54.9，較上月回落1.4個百分點，擴張步伐有所放緩。綜合PMI產出指數為53.8，比上月回落1.5個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張力度減弱。

解讀指，4月份，製造業PMI在上月明顯回升的基礎上繼續擴張，力度有所減弱，仍高於2019年和2020年同期水平，保持平穩增長。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月產需兩端擴張有所放緩，進出口指數保持在擴張區間，價格指數仍在高位運行，小型企業景氣度有所回升。但有調查企業反映，芯片短缺、國際物流不暢、貨櫃緊缺、運價上漲等問題依然嚴峻。高技術製造業供應商配送時間指數連續3個月低於44%，企業原材料採購週期持續延長，正常生產活動受到一定影響。

4月官方製造業PMI錄51.1

具體來看，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為52.2，比上月回落1.7個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產擴張力度有所減弱。

新訂單指數為52.0，比上月回落1.6個百分點，仍高於臨界點，表明製造業市場需求擴張有所放緩。

原材料庫存指數為48.3，比上月微降0.1個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量較上月下降。

從業人員指數為49.6，比上月下降0.5個百分點，低於臨界點，表明製造業企業用工景氣度有所回落。

供應商配送時間指數為48.7，比上月下降1.3個百分點，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間延長。

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責任編輯：尹航

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