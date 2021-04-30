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美SEC官員：數字人民幣不會取代美元主導地位

國情動向 10:24 2021/04/30

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中國大力推動數字人民幣之際，路透社報道，美國證券交易委員會（SEC）一名高級官員周四（29日）表示，中國數字人民幣不會取代美元的主導地位，原因是美元支持的穩定幣（Stablecoin）的增長。

報道指出，美元目前是在全球佔主導地位的儲備貨幣，但中國數字人民幣方面的工作遠遠領先其他主要經濟體，而數字人民幣有助推動人民幣國際化並降低人民幣匯率，這引來分析人士質疑這會否導致人民幣奪走美元的主導地位。

美國權力支柱或被撼動？從數字人民幣一馬當先說起

但SEC的共和黨委員皮爾士（Hester Peirce）表示，穩定幣的崛起將維持美元的地位。穩定幣是民間發行的通常由美元支持的加密貨幣。

她指出，穩定幣今年已取得巨大增長，而其本質上是民間美元，「實際上，這可能是我們對中國的央行數字貨幣（CBDC）的回應」。

另外，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周三表示，中國快速部署數字人民幣，不會促使美聯儲急於推進自己的數字貨幣項目。他強調美聯儲的主要目標非加快推出數字貨幣，而是避免在執行美元數字化過程中，發生任何災難性失誤。

中國人民銀行副行長李波早前表示，人民幣國際化目標絕不是要取代美元或其它國際貨幣；目前數字人民幣發展重點是推進在國內的使用，將擴大試點範圍。

人行副行長：人民幣國際化目標非取代美元 將擴大數字人幣試點

【大灣區】數字人民幣設跨境支付 吸引港人使用非易事？

責任編輯：林佩怡

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