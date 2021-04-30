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美若明確願介入台海衝突 美情報總監料中國會這樣 京回應（第二版）

國情動向 16:10 2021/04/30

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中美在台海問題角力備受關注，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）周四（29日）表示，如果美國從戰略模糊政策，轉為明確表態願意對台海突發事件進行干預，中國會認為這「嚴重破壞穩定」，或導致北京積極破壞美國在全球利益。她又認為，台灣看到香港的情況後，更堅定邁向「獨立」。

在北京，外交部發言人汪文斌周五（30日）稱，當前兩岸關係緊張的根源，在於民進黨當局和「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁。

他強調，中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，有充分信心和能力挫敗一切形式的「台獨」分裂行徑。美方應該充分認識「台獨」的危害性和危險性，切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，謹言慎行，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係。

北京或積極破壞美國在全球利益

海恩斯與國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier），周四出席參議院軍事委員會一場主題為「全球威脅」的聽證會，有關中國的問題佔據主要篇幅。兩人被問到，如果若美國改變對台戰略模糊政策，北京與台灣的可能反應。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）

據中央社報道，海恩斯表示，如果美國從戰略模糊轉為清晰，願意對台海突發事件進行干預，中國會認為這是「嚴重破壞穩定」，這將令中國更堅信美國決意壓制中國崛起，包括透過軍事力量，這可能會使得北京積極破壞美國在全球利益。

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對於台北，海恩斯認為，美國的政策轉變可能導致趨向脫離中國。她稱，台灣一直在關注香港發生的事，「這在一定程度上讓台灣堅定邁向獨立，這是個日趨嚴峻的挑戰」。

貝里爾則表示，中國國家主席習近平的目標是統一台灣，但不清楚他會決定何時與採取什麼方式。他指，解放軍在過去一年增加在台灣海、空域周邊的活動；考慮到中國目前正在發生的一切，例如香港、西藏、維吾爾族議題，他認為這都是觀察中國時必須處理的關鍵核心議題。

另彭博報道，貝里爾又認為，中國軍隊的快速現代化構成「重大」威脅，並指解放軍現在有能力在其下一代高超音速導彈上搭載核彈頭。他還稱，中國越來越多地使用科技，力圖對五角大樓人員和活動，進行接近實時的跟蹤及觀察。

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責任編輯：林佩怡

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