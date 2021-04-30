內地4月財新製造業升至51.9 未來關注點仍是通脹

4月財新中國製造業PMI（採購經理指數）錄51.9，較上月回升1.3個百分點，為2021年以來最強勁，表明製造業恢復在二季度開局有所加速。分析指未來關注重點仍在通脹，原材料價格上漲和輸入性通脹將成為經濟持續恢復的主要障礙。

這一走勢與官方製造業PMI並不一致。國家統計局發布的4月制造業PMI錄得51.1，較3月下降0.8個百分點。

外需強勁及就業增加 惟通脹壓力大

市場景氣度改善，推動製造業供給和需求同步擴張，生產指數和新訂單指數雙雙錄得四個月以來的高點。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需亦保持強勁勢頭，新出口訂單指數連續第二個月位於擴張區間，並增幅擴大。

供需改善，帶動4月就業指數結束連續四個月收縮，2020年12月首次站上榮枯線，表明隨著市場景氣度改善，企業開始增加用工量。雖然就業改善絕對值不高，但就業指數已錄得2013年2月以來次高點。

價格指數繼續上揚，通脹壓力進一步加大。4月購進價格指數繼續在擴張區間上升，刷新2017年12月以來的最高值。原材料市場價格繼續推動製造業企業成本上升，鋼鐵等工業金屬和化工原料價格持續飆升。受此影響，製造業企業出廠價格指數高幅回落，但仍繼續大幅高於榮枯線，中間產品價格上漲尤為突出。投入品價格指數持續高於出廠價格指數，對下游企業利潤形成擠壓。

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企業對產出前景仍保持樂觀，但樂觀度微降至三個月低點。業界預期疫情即將結束，被抑制的需求將會得到釋放，加上新產品發布，支撐了企業的信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業供需顯著擴張，海外需求亦較為穩健，就業市場有所改善。目前製造業景氣度依然維持較高水平，後疫情時代經濟修復動能猶在。未來關注重點仍在通脹，價格指數上漲已持續數月，仍未見改善跡像。

近來，高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

責任編輯：尹航

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